«Запомнят на всю жизнь»: как обрезание калечит младенцев

В Москве пристальное внимание Росздравнадзора привлекла медицинская клиника, которая некачественно провела обрезание шестимесячному младенцу – в ходе операции у ребенка случился анафилактический шок, который едва не обернулся смертью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В настоящее время ребенок находится на лечении в ГБУЗ г. Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения г. Москвы», его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — уточнили в Росздравнадзоре.

Клинику, проводившую операцию, проверяют следователи Главного управления СК по Москве. Проверку также организовала прокуратура.

Неудачно подобную операцию провел и медик одной из клиник в Казахстане — в начале 2019 года он удалял крайнюю плоть годовалому и трехлетнему мальчикам. «После обрезания дети неделю плакали. У старшего в итоге зажило. Но у младшего орган стал похож на распустившийся букет розы. Через месяц привели сына к тому же хирургу, он сказал: «Господи! Кто это вас так?». Я до сих пор это помню, такой шок испытала тогда», — рассказывала «Inform Бюро» мать четырех сыновей Ажар Жапар. В тот же день операцию провели повторно, ситуацию удалось исправить.

Тем не менее счастливый конец у таких историй бывает далеко не всегда. В том же 2019 году трехлетний пациент скончался в больнице Иссык-Кульской области прямо на операционном столе.

«У ребенка был фимоз, дедушка попросил хирургов сделать обрезание. Врачи подготовили ребенка, сделали общий наркоз, но, как оказалось, у него произошла аллергическая реакция на наркоз и он умер прямо на операционном столе», — сообщал портал Turmush.

В большинстве случаев причиной летального исхода во время операции по обрезанию становятся осложнения, возникающие после введения детям анестезии. В случае с новорожденными пациентами ее лучше не делать вообще, однако для детей постарше введение обезболивающих препаратов — обязательный атрибут операции.

«У новорожденных еще не сформирована реакция на болевой синдром, для них это не является большим стрессом. Детям постарше провести операцию без анестезии нельзя, иначе они запомнят эту боль на всю жизнь. Тем не менее в тех случаях, когда операцию проводят в домашних условиях, эта необходимость не соблюдается. Детям наносят непоправимую психологическую травму», — объяснил «Газете.Ru» врач уролог-андролог, член Российского общества онкоурологов (РООУ) Михаил Павлюк.

Так, в марте 2020 года в столичную больницу попал годовалый пациент, которому операцию решили провести его родственники. В процессе обрезания у ребенка открылось кровотечение — потребовалось вмешательство специалистов. Мальчику удалось выжить.

Похожая история случилась и в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года – тогда обрезание на дому проводил врач-хирург из местной поликлиники, однако справиться без последствий не смог и он. Ребенок истекал кровью на протяжении шести часов, после чего его, наконец, госпитализировали в состоянии средней тяжести, где медики смогли спасти ему жизнь.

Для того, чтобы в случае осложнений ребенку вовремя оказали помощь специалисты, проводить операцию стоит в квалифицированных клиниках, подчеркивает доктор Павлюк. При этом выбрать правильный возраст для этого нельзя — в том случае, если обрезание проводят, исходя из религиозных убеждений, удалить крайнюю плоть могут уже на седьмой день после рождения ребенка:

«Кого-то оперируют на седьмые сутки, прямо в роддоме, кого-то даже в синагогах – это, мягко говоря, не очень современно. Там страдает качество — рисков у пациентов слишком много. Основные проблемы, которые могут возникнуть – развитие кровотечения, воспаление и плохой эстетический результат. Плоть может зарастать неровно, мешать и впоследствии иметь неопрятный вид. Тогда проводят повторную операцию».

Если во время операции вне медучреждения что-то пошло не так, ответственность за здоровье ребенка будут нести родители или нанятый ими врач — совместно с родителями, рассказал «Газете.Ru» адвокат Владимир Постанюк.

«В результате неправильно проведенной домашней операции может наступить смерть ребенка — в таком случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Если же причинен тяжкий вред здоровью — до 10 лет тюрьмы, средней тяжести — до пяти лет лишения свободы.

Религиозный человек вправе проводить данную операцию там, где посчитает нужным, однако если что-то пойдет не так, он так же будет отвечать в соответствии с законодательством», — рассуждал юрист.

В отдельных случаях процедуру обрезания могут назначить и по медицинским показателям. Основной из них – фимоз, невозможность обнажения головки полового члена из-за слишком узкой крайней плоти.

«У многих детей фимоз — врожденное заболевание, которое сохраняется до возраста семи лет. В более раннем возрасте мы делаем обрезание только по показаниям, таким как нарушение оттока мочи либо регулярные воспаления. В остальных случаях ждем до семи лет и пытаемся открыть головку самостоятельно в условиях клиники. Если не успешно, то назначается обрезание», — заключил Михаил Павлюк.