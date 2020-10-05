«Попытка цветной революции»: в Бишкеке усиливаются беспорядки

Полиция в Бишкеке 5 октября применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, несогласных с официальными предварительными подсчетами результатов парламентских выборов.

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Оппозиционное движение сторонников 12 партий началось на центральной площади Киргизии — Ала-Тоо, где собралось около 6 тысяч человек. Затем беспорядки распространились на все центральные районы Бишкека, передает «АкиPress».

Часть улиц перекрыта, на них отключено освещение. МВД сообщило, что несколько полицейских получили ранения в стычках с протестующими, в том числе – после попадания кусков брусчатки. Помимо этого, митингующие бросали в силовиков коктейли Молотова.

Несколько сот протестующих подошли к зданию Жогорку кенеш — республиканского парламента и попытались свалить забор. Часть митингующих призвала «не идти к Белому дому за провокаторами».

Кроме того, несколько митингующих захватили стоящую неподалеку от площади пожарную машину, около 10 человек взгромоздились на нее и подъехали к зданию парламента.

На нескольких центральных улицах протестующие построили своеобразные баррикады из мусорных баков и кусков металлических прутьев.

Правоохранители призывают протестующих сдаться, те переадресовывают это требование самим силовикам. На пересечении улиц Киевской и Абдрахманова бойцы спецназа с щитами и дубинками были вынуждены спасаться бегством при атаке протестующих.

Жители сообщают в соцестях, что в городе отключены интернет и сотовая связь — абоненты операторов «Мегаком» и «О» не могут ни с кем связаться.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило 70 пострадавших, из них 40 — сотрудники правоохранительных органов, пятеро из них находятся в реанимации, сообщает «Sputnik.Киргизия».

«Сотрудники правоохранительных органов, молодые ребята. Из гражданских лиц один пострадал от шумовой гранаты, получив открытый перелом ноги. Также поступают граждане с ранениями от резиновых пуль. Весь персонал больницы в данный момент находится на рабочих местах», — рассказал директор Центра Сабырбек Жумабеков.

В Национальном республиканском госпитале находятся 40 пострадавших, также двое в реанимации. Горбольница №1 приняла двоих человек, получивших травмы в беспорядках.

В Чуйской областной больнице — семеро пострадавших, Национальный хирургический центр принял также семь человек с травмами различной степени тяжести.

По данным минздрава всего пострадали 122 человека. Неизвестные напали также и на самих врачей.

«Зафиксировано нападение еще на две бригады скорой помощи, разбиты стекла машин, ранение в голову получила фельдшер. Ранее были разбиты три машины, всего порядка шести машин подверглись атаке неизвестных», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Также, известно, что ранение в ногу получил один из лидеров партии «Ата Мекен», депутат Жанар Акаев, передаёт РИА «Новости». Его однопартиец Эльдар Абакиров тоже получил ранения от гранаты, а также несколько сечек на лице.

В Караколе — четвертом по величине городе Киргизии – группа протестующих также вышла на центральные улицы. К ним вышел полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.

Митингующие попросили его «быть с народом», а затем расселись в несколько машин и поехали поддерживать протест в Бишкек.

Беспорядки в Киргизии не являются следствием действий и выражением недовольства всего киргизского народа – они срежиссированы за рубежом, уверен депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

«Массовые протесты — это попытка осуществить цветную революцию, которая координируются извне. Не сомневаюсь, что мы видим пример, как внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы, которые происходят на территории наших ближайших соседей и союзников», — пояснил парламентарий.

В центре Бишкека в воскресенье, 4 октября, вечером сразу после 20 часов прогремел салют по поводу окончания выборов. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подвела предварительные итоги.

В парламент попадут следующие политические партии: «Мекеним Кыргызстан» (Родина Кыргызстан) после обработки результатов 97,4% бюллетеней набравшая 23,9%, выступающая за укрепление Евразийского экономического союза «Биримдик» («Единство») — 24,5%, «Кыргызстан»— 8,7%, «Бутун Кыргызстан» («Единая Киргизия»), также превысившая необходимый для попадания в парламент порог в 7%.

Три лидирующие партии считаются провластными. Данные по графе «Против всех» пока неполные, в Бишкеке за нее отдали 4,5% голосов. Всего — 1,8%.

Эти данные получены с использованием технологии автоматического подсчета голосов. Но именно ручной подсчет бюллетеней является легитимным. Официальные итоги объявят через 20 дней. На прошлых выборах в парламент прошло 6 партий из 14, «против всех» проголосовали 12,4% избирателей.