«Стали падать»: в Великих Луках дети потеряли сознание на линейке

В городе Великие Луки Псковской области 13 ученикам стало плохо во время торжественной линейки в школе №7. Об этом заявил руководитель областного комитета образования Александр Седунов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка»,

– сказал Седунов.

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Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую больницу — их доставили в отделение гастроэнтерологии и аллергологии. Как отмечают в комитете по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Сначала сообщалось, что сознание потеряли все 13 детей, которые почувствовали недомогание, однако затем местные власти уточнили, что в обморок упали только трое.

По словам родственницы одного из потерявших сознание детей, в чувство его привели врачи скорой помощи. «Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжелые и в глазах потемнело», — сообщила она «Газете.Ru». Жительница Великих Лук добавила, что числе детей, оказавшихся в реанимации — девочка, мама которой работает учителем в школе. «Ей очень плохо, ноги не держат совсем. Не очень понятно, почему так случилось. Из разных классов дети пострадали. Некоторым до сих пор очень плохо, кого-то уже домой забрали. Нашего завтра выпишут», — заключила собеседница издания.

Другие очевидцы произошедшего отметили, что у детей были тошнота и рвота. «Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо — рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации», — рассказала телеканалу 360 школьница, также находившаяся на линейке.

Родители учащихся предположили, что причиной плохого самочувствия детей стало отравление, сообщает псковское отделение kp.ru: по их версии, школьники могли либо подвергнуться воздействию токсичного газа, либо съесть некачественную еду в столовой.

«Кто-то в школу принес газ из старшеклассников и отравление вызвано им. У самой ребенок учится в этой школе, мне ответили так», — сказала мать одного из учащихся школы №7 изданию. «Да, они поступили с отравлением, я лежала в больнице с гастритом», — выдвинула предположение другая жительница Великих Лук.

Однако официальные лица эти сообщения пока не подтверждают. «Неизвестно даже, что это отравление, такой версии нет. Пока никаких версий нет. Директор школы предполагает, что это тепловой удар, но это версия директора школы, вы сами понимаете», — сказала Telegram-каналу «Подъем» замглавы отдела взаимодействия со СМИ администрации Псковской области Дарья Пасечник.

Директор школы Наталья Демиховская действительно предположила, что дети могли перегреться на солнце. «Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко», — сообщила она в разговоре с агентством «Псковская лента новостей». Отметим, что в Великих Луках сегодня было +18°C.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова также не считает, что причиной плохого самочувствия стало отравление.

«Не могу точно сказать, но это не пищевое отравление, потому что это утро. Дети пришли из дома на линейку. Разные версии. То, что я вижу в соцсетях— ни одну из них мне не озвучили врачи — и то, что отравление, и перегрев детей был. Ничего нельзя сейчас исключить, но все надо подтвердить сначала»,

— рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Разберемся», — пообещал глава региона на своей странице в Instagram. «Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ. Конфиденциальность гарантирую», — добавил он. Ведерников также пожелал детям скорейшего выздоровления, а их родителям — терпения и сил.

На место происшествия тем временем выехала первый заместитель губернатора Вера Емельянова, чтобы лично проконтролировать ситуацию и разобраться в случившемся.

«В настоящее время причины плохого самочувствия детей устанавливаются, — заверил глава города Великие Луки Николай Козловский. — Проводятся соответствующие проверки компетентными органами. Руководство города очень обеспокоено произошедшим. Городская власть на постоянной связи медиками и с родителями. Будет сделано все, что в наших силах, чтобы дети были здоровы. Здоровье детей — это главный приоритет для нас. От всей души желаем детям скорейшего выздоровления, родителям сил и терпения. Ситуация находится и будет находиться под пристальным вниманием всех органов власти».

Согласно публикации в сообществе администрации Псковской области в соцсети «ВКонтакте», в школе проходила церемония присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина, который там учился. В народе учебное заведение давно называли «школой Антона Злобина», 5 октября она получила это имя официально.