«Можно вырастить крокодила»: хозяев собак отправляют на курсы

В Госдуме допустили введение бесплатных курсов кинологов для хозяев крупных пород. О соответствующей позиции «Газете.Ru» сообщил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Реклама

Тем не менее он подчеркнул, что данные занятия не должны быть обязательными. «Я сторонник того, чтобы эти курсы лишь предлагать владельцам крупных собак. Если человек считает, что ему надо этому научиться, необходимо ему это предложить. За проведение таких курсов должны быть ответственны кинологические, общественные организации, которые на сегодняшний день имеют возможность получения грантов. На мой взгляд, это социальная деятельность, которая могла бы быть поддержана и могла бы стать эффективной», — считает депутат.

Рассуждения на эту тему начались после того, как руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести обязательные курсы кинологов для граждан, планирующих завести питомца крупной породы. Документ оказался в распоряжении RT.

В обращении активист вспомнил об упомянутых в СМИ инцидентах с нападением домашних собак на взрослых и детей. По мнению Курдесова, именно низкий уровень воспитания собаки может сделать ее угрозой как для посторонних граждан, так и для хозяина.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения для граждан, которые планируют завести собаку крупной породы, в том числе бойцовую или сторожевую, обязательных для прохождения лицензированных МВД курсов кинологов», — указано в письме.

Однако подобные инициативы приводят к тому, что люди относятся к животным, как к оружию, считает депутат Госдумы Владимир Бурматов. «Животные хорошо воспитаны у тех хозяев, которые их любят. Случаются нападения собак и у тех, кто тренировал их на курсах. Более того, человек зачастую эти нападения и инициировал — огромное количество видео, на котором владельцы натравливают собак на другое животное, человека. На мой взгляд, опасных собак не бывает, бывают опасные хозяева. Животное ни в коем случае нельзя приравнивать к оружию, вводить лицензии, требования. Это живое существо», — объяснил Владимир Бурматов.

Недостатком инициативы можно назвать то, что в ней нет ясного определения понятия «крупная порода», считает главный тренер-кинолог сервиса «Собака-гуляка» Дина Кузнецова.

«У нас нет законодательной базы, в которой бы говорилось — вот эта собака крупная, эта сторожевая или бойцовая. В списке потенциально опасных собак, который сейчас есть, нет ни одной породы, которую можно встретить в реальном мире. Должно быть очень ясное понятия того, кто кого обязует проходить такие курсы», — считает эксперт.

Отметим, что в перечень «потенциально опасных собак», утвержденный в РФ в июле 2019 года, входят 12 парод: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

С 1 января 2020 года запрещен выгул таких собак без намордника и поводка — исключением считаются случаи, когда питомец находится на огражденной владельцем территории. Вдобавок хозяева указанных в списке псов должны устанавливать предупреждающую табличку на своем участке.

Прохождение курсов необходимо сделать обязательным для владельцев всех собак, а не только для «потенциально опасных», уверена кинолог Дина Кузнецова. «Очень часто владельцы даже маленьких собак не занимаются воспитанием и фактически растят провокаторов. Сами по себе крупные собаки не опасны, опасны невоспитанные собаки», — пояснила специалист.

Подобные занятия владельцы должны посещать вместе со своими питомцами для того, чтобы лучше понять их, уверена кинолог. «Но, в целом, идея хорошая. Такая практика есть в международном поле. Сейчас большинство людей, которые заводят собак, не знают ничего о том, как они устроены. У собак есть свой язык, своя система коммуникации. Если этого не знать, очень легко вырастить себе крокодила. И это совершенно не зависит от породы», — резюмировала Дина Кузнецова.

Тем не менее в Госдуме называют любые предложения по воспитанию собак «суррогатами». Единственной важной инициативой там считают законопроект о регистрации каждого домашнего животного, подготовленный в Минсельхозе РФ — как пояснил Владимир Бурматов, ведомство пока не внесло проект в Госдуму, что вынуждает активистов придумывать неэффективные замены данному нововведению.

«Чего стоит инициатива с курсами без регистрации? Человек может пройти курсы, а потом сказать своей собаке «фас», и она порвет кошку, человека. Приедет полиция, а хозяин скажет: «Это не моя собака». Доказать обратное, возбудить уголовное дело будет невозможно. Регистрация повлечет за собой неотвратимость наказания, а предложение общественников — нет»,

— заявил депутат.

Под регистрацией чиновник имеет в виду обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Минсельхоз еще с 2015 года отодвигает внесение соответствующего проекта в Госдуму — сейчас он находится в правительственной комиссии.

Ветеринарные правила учета и маркирования питомцев будут разрабатываться после принятия закона. Однако известно, что регистрация будет бесплатной, а за постановку на учет животных ответственность возложат на уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в Государственную ветеринарную службу РФ и аттестованные специалисты.