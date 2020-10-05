«Идет проверка»: в Минпросвещения опровергли данные о дистанционке

Министерство просвещения России проверяет данные о переводе школ в некоторых регионах на дистанционное обучение. Об этом сказал в разговоре с ТАСС замглавы ведомства Виктор Басюк.

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«К нам поступают данные [о переводе школ на удаленку], мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — сказал чиновник.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти продлевают московским школьникам каникулы. Согласно его указу, учащиеся будут отдыхать с 5 по 18 октября. Чиновники пришли к такому решению из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее сам замминистра просвещения Виктор Басюк говорил «Интерфаксу», что московские школы будут переведены на дистанционное обучение. Кроме того, по его словам, такое решение было принято и по некоторым другим регионам.

«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация — это Москва», — приводит его слова агентство.

Он отметил, что даты, когда будет введена дистанционка, руководство региона определяет самостоятельно.

После того, как это заявление было растиражировано, в пресс-службе Минпросвещения уточнили, что «информация, распространяемая в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона, не соответствует действительности».

«Министерство также подчеркивает необходимость тщательной проверки каждой информации и более внимательного отношения к ней со стороны СМИ во избежание ситуаций, вводящих в заблуждение население», — добавили в пресс-службе.

«Подчеркнем, что, по информации регионов, в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Причем ранее Басюк сообщил о 3% российских школ, которые ушли на карантин, подчеркнув, что в России их всего порядка 42 тыс. Но в пресс-службе подчеркнули, что речь идет не о 3%, а о 0,3%.

«По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», — сказал представитель пресс-службы в комментарии ТАСС.

Таким образом, почти за месяц количество перешедших на карантин школ увеличилось на 0,2%, так как в середине сентября в Минпросвещения говорили о 0,1% школ, которые ввели дистанционный режим обучения.

Замминистра просвещения Виктор Басюк также уверял журналистов, что пока в ведомстве не собираются принимать централизованного решения относительно перевода всех российских школ на удаленку. Чиновник подчеркивал, что чиновники дали возможность руководству школ «индивидуально определять свой образовательный процесс».

Подобной позиции придерживается и Минобрнауки. В ведомстве ранее отмечали, что не пока не рассматривают вопрос о полном переходе всех высших учебных заведений страны на дистанционное обучение. Пока российские вузы «продолжают свою работу в штатном режиме».