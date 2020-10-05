«Какой-то бред»: как медики воюют за выплаты по COVID-19

Более 70 тыс. медиков, работающих в красных зонах больниц в условиях распространения коронавирусной инфекции, добились положенных выплат. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Генпрокуратуру.

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По данным надзорного ведомства, только в августе-сентябре были восстановлены права 9751 сотрудника медучреждения — им было выплачено почти 8 млн рублей. Всего в итоге российские врачи получили 1 млрд 731 млн рублей.

Злостными нарушителями указа президента РФ о стимулирующих выплатах стали медучреждения нескольких городов. Так, в Великом Новгороде при содействии прокуратуры 339 сотрудникам ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» в итоге начислили 7,9 млн рублей, в Великих Луках Псковской области оказалось выплачено 630 тыс. рублей сотрудникам ГБУЗ «Великолукская детская городская больница», а в Красноярске — 774 сотрудника Краевой клинической больницы получили 27,8 млн рублей.

Однако далеко не всем врачам, несмотря на обращения в правоохранительные органы, удалось решить проблему. Основной причиной в отказе оплаты за работу с коронавирусными больными оказалась бюрократия — документация была оформлена неправильно.

Чтобы защитить врачей, профсоюз медицинских работников «Действие» объявил акцию «Заплатите за COVID!». 4 октября 2020 года прошел пикет в Сочи, одном из трех городов, где одобрили заявки активистов на проведение таких акций. Ранее, 26 сентября, пикеты прошли во Владимире и городе Глазове Республики Удмуртия. При этом по 20 заявкам организаторы получили отказ, пять из них пока находятся на рассмотрении.

5 октября сбор врачей согласован в Ижевске. Врачи выходят на одиночные пикеты в Санкт-Петербурге, Московской области, Новосибирске, Астрахани и многих других городах.

«Теперь, по мнению нашего руководства, наши пациенты больше не находятся в группе риска. На самом деле мы не знаем, есть ли у наших пациентов коронавирус, так как у них не берут анализы. Все медики имеют большой риск заражения, так как рядом располагается обсервация для больных с подозрением на ОРВИ, пневмонию или COVID-19», — рассказали в больнице Владимира «Известиям».

Надбавки врачам и медицинским работникам регулируются постановлениями правительства № 415 и № 484. В первом документе прописаны выплаты, положенные медикам за оказание помощи гражданам с диагностированной коронавирусной инфекцией, а также людям из группы риска — в основном оно касается сотрудников приемного отделения и медсестер. Постановление № 484 устанавливает выплаты медработникам за работу в больницах, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.

Глава межрегионального отдела профсоюза «Действие» Андрей Коновал рассказал СМИ, что 5 октября организация планирует направить резолюцию президенту, в Минздрав, правительство, Генпрокуратуру.

«Например, в Можге «скорая помощь» не считается перепрофилированной. Соответственно, врачам по 484-му постановлению не платят вообще, а по 415-му постановлению платят только за лабораторно подтвержденный ковид. При этом в Москве, например, не выделяют отдельный статус бригады — все врачи скорой помощи считаются спецбригадами», — пояснил Андрей Коновал.

Между тем в Кандалакшской ЦРБ многие медики и до сих пор не получили положенные выплаты, говорит лидер «Действия» в Мурманской области Оксана Чистякова. Врачи писали коллективное письмо в прокуратуру, Следственный комитет и инспекцию труда. Ведомства нашли «многочисленные нарушения», которые должны были устранить до 11 сентября.

«У нас закрыто три отделения, четвертое на стадии закрытия, очень много сотрудников заболели, в реанимации практически все болеют. Там даже на данный момент нет врача реаниматолога, все с коронавирусом.

А положенных выплат медики не получили. По сути ситуация выглядит так, что Минздрав говорит: идите в суд, если суд скажет нам выплатить, мы выплатим», — посетовала Чистякова

Схожая ситуация — и в Санкт-Петербурге На эту акцию приходила и фельдшер скорой помощи в поликлинике №114 Виктория Михеева. Она рассказывает, что проблемы с выплатами начались в мае. После многочисленных жалоб медикам выплатили «какие-то копейки» — при этом в расчетных листах было не разобрать, за что начислили деньги.

«Вот сейчас сентябрь, нас только сейчас по факту рассчитали с учетом всех долгов, которые были в предыдущие месяцы. Где-то забывали, где-то платили 10 тысяч, такие у них были местные бухгалтерские проблемы. Нас все время кормили завтраками до середины августа — мы не знаем, мы вообще-то еще считаем, в общем, какой-то бред. В других районах все четко было — им все быстро посчитали и выплачивали все в день зарплаты», — пожаловалась медик.

Более того, по ее словам, врачам постоянно приходится доказывать, что они контактировали с коронавирусными пациентами и имеют право на выплаты.

«При этом многие врачи просто морально не готовы ко второй волне, потому что обещанные выплаты они до сих пор не получили. Если брать десятибалльную шкалу, то скажу, что эмоциональное состояние многих медиков я могу оценить на два балла», — заключила лидер Мурманского отдела «Действия» Оксана Чистякова.