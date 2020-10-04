«Мелкие колебания»: бегут ли россияне из Москвы

Аналитики зафиксировали резкий отток людей из Москвы. Исследование, которое провел член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов, показало, что тенденция оттока населения из столицы наметилась еще три года назад — в 2018 году Москву покинули приблизительно 30-50 тыс. человек, хотя на протяжении десятков лет в столицу ежегодно приезжали от 100 до 200 тыс. человек.

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«В основном уезжают или планируют уехать по семейным обстоятельствам (36,1%), однако более четверти (26,9%) ответили, что устали от мегаполиса. Некоторые (7%) объяснили свое желание жить и работать в более экологически чистом городе», — цитирует РБК результаты исследования компании Online Market , проведенном за 2020 год.

В марте 2019 специалисты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» также сообщали, что каждая третья арендная квартира в городе сдается москвичами, на время или навсегда уехавшими из столицы. Причем в марте 2018-го таких квартир было 28%, а в 2019 уже 32%.

Однако эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», сомневаются, что на основании полученных данных можно говорить об устойчивой тенденции — они показывают только незначительные колебания в оттоке жителей из Москвы.

Заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин предположил, что исследование может говорить только о том, что сейчас идет процесс субурбанизации, связанный с перестроением общества. Россияне традиционно работали в крупных городах, однако со временем жизнь в них становится сложнее, плотность населения растет.

«Возможно, в качестве гипотезы, та миграция, которая происходит сейчас, очень сильно зависит от конъюнктуры, то есть от экономической активности. Самый главный миграционный мотив: лексико-графический — работа. Есть работа — еду туда, нет работы — еду в другое место. В Москве очень перегретый рынок труда, здесь по прежнему, особенно последние 15 лет, безработица ниже естественного уровня — всегда нехватка кадров, и миграционные потоки идут», — считает Шульгин.

О том, что Москва, как и другие мегаполисы мира, остается центром притяжения для жителей регионов, рассуждает и политолог Екатерина Шульман. «Когда мы говорим о каком-то потоке людей уезжающих из Москвы или из другого любого крупного города, надо иметь ввиду, что он несравним численно с тем потоком, который в него приезжает. Мегаполисы увеличивают свою численность за счет миграции — это абсолютно общее свойство, в нем нет ничего специфически российского. Точно так же в Соединенных штатах или столицах Европы. Не за счет естественной рождаемости, а за счет приезда», — объяснила она.

В России единственный крупный город, который прибавляет за счет естественного прироста, то есть рождаемости, — это Махачкала. Все остальные города-миллионники «питаются» исключительно приезжими, добавила эксперт.

«Наряду с этой основной тенденцией, стоит подчеркнуть, что она массовая, устойчивая, все остальное по сравнению с ней — это мелкие незначительные колебания. Если мы посмотрим статистику колебания численности для крупных городов США за последние годы — Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, — мы увидим мощную реку приезжающих и небольшой поток отъезжающих. Это разные люди, разные демографические и социальные группы», — уточняет Екатерина Шульман.

При этом она согласилась, что

уезжают из мегаполиса горожане, ищущие более размеренной жизни. «Либо люди, которые заработали денег и не хотят подвергаться дискомфорту жизни в мегаполисе, либо не нуждаются до такой степени в городской инфраструктуре», — говорит эксперт.

В связи с полученными данными своего исследования Денис Соколов дал оптимистичный прогноз развития регионов. «Это обалденный шанс для региональных городов. Города, условные Чебоксары, могут бороться за таланты, потому что возникает очень интересная схема: если человек работает удаленно на российскую компанию, живет в городе, то тратит он деньги в этом городе», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Однако кандидат экономических наук и сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов считает, что исследование охватило исключительно трудовых мигрантов, которые приехали из регионов, а после начала карантина вернулись на родину.

«В Москве есть очень большая проблема с текущим учетом населения, очень сложно понять сколько человек реально живет в городе, но таких сведений, что московская агломерация перестала втягивать в себя достаточно населения, не видно. Реальный отток людей может быть только при массовой эвакуации, например, в случае войны», — объясняет он.

С ним согласилась Екатерина Шульман. «Если говорить о Москве, у нас очень затруднен статистический учет, потому что люди между Москвой и областью движутся достаточно массово и регулярно и понять, кто из них, например, уехал насовсем, а кто просто отъехал, трудно. Но такая цифра есть и из ее приблизительности, можно понять насколько она приблизительна. Как нам говорили социологи, во время пандемии уехало 3 млн человек, а вернулось 2 млн. Это значит, что миллион где-то осел. А где он осел? Видимо, в Подмосковье», — заключила она.