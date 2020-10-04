«Надо наказать Россию»: что будет после выборов в США

Демократическая партия США захочет наказать Россию за якобы «вмешательство» в президентские выборы, независимо от того, выиграет их кандидат Джо Байден электоральную гонку или нет – спрогнозировал журналист Владимир Познер, чье мнение приводится на сайте Россотрудничества.

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По его словам, в случае победы Байдена, демократы заявят, что победили, несмотря на противодействие Москвы, а если проиграют – то тем более будут требовать новых антироссийских санкций.

«Мы победили, но мы им этого не простим, и нужно их наказать, чтобы они понимали, что вмешиваться в дела Соединенных Штатов мы никому не позволим. И в этом случае это довольно опасный ход», — уверен Познер.

Он напомнил, что обвинения Москвы во «вмешательстве» со стороны демократов начались в 2016 году после поражения Хиллари Клинтон. И хоть доказательств приведено не было, «осадок», по мнению Познера, все равно остался.

«Если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — считает журналист.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WISC-TV заверил, что Москва не сможет оказать влияние на выборы президента США 3 ноября, так как Белый дом обеспечит безопасность электорального процесса.

«Усилия РФ по вмешательству в американские выборы имеют давнюю историю.

Это происходило в начале 2000-х годов, это случилось снова в 2016 году, это происходило на промежуточных выборах в 2018 году, мы проделали выдающуюся работу. Я уверен, что в 2018 году администрация [президента США Дональда] Трампа защитила голос каждого», — напомнил Помпео.

На предстоящих выборах, заверил глава Госдепа, власти страны «сделают то же самое».

«Мы также ясно дали понять РФ, что подобное поведение является неприемлемым, и я уверен, что мы проведем надежные и безопасные выборы, где РФ не влияет на результат», — заявил глава американского дипломатического ведомства.

Директор ФБР Кристофер Рэй также заявил о попытках России повлиять на выборы в США в 2020 году, при этом, по традиции, не привел никаких доказательств угрозы американским выборам со стороны Москвы.

Ранее Байден также «предупредил» Россию о последствиях за предполагаемое вмешательство во внутренние дела США. «Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — заявил политик в эфире телеканала NBC.

По его словам, «последствия будут», если он одержит победу. Байден также утверждает, что Трамп отказывается противостоять якобы российскому вмешательству в американские выборы.

Россия категорически отвергает любые обвинения по этому поводу.

«Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация», — отметил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Заявления Соединенных Штатов о «вмешательстве» являются инсинуациями, а все обвинения — голословными, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такими действиями США демонстрируют намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений, отметила дипломат. Представитель МИД РФ добавила, что Россия «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах».

Расследование дела по подозрению Москвы во «вмешательстве» в выборы в течение двух лет проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Под его руководством команда специалистов пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что они хотели выяснить, был ли глава Белого дома Дональд Трамп в сговоре с Москвой, второе — было ли вмешательство российских властей в выборный процесс американского президента. Третье — препятствовал ли Трамп, который победил в 2016 году, правосудию.

Мюллер в итоговом докладе ответил лишь на два первых вопроса. Он признал, что между Москвой и Трампом не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос он так и не смог ответить с юридической точки зрения. Спецпрокурор лишь привел факты, которые смог установить во время следствия.