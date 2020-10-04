«Ситуация стабилизировалась»: Собянин рассказал о пандемии

Несмотря на то что в Москве растет число случаев коронавируса COVID-19, можно констатировать, что ситуация с инфицированными в городе стабилизировалась, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, в мегаполисе больницы снова начали «активно загружаться» новыми заболевшими. Однако власти располагают также и мобильными госпиталями, «страхующими ситуацию», передает РИА «Новости».

«Количество больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», — добавил градоначальник.

С понедельника, 5 октября, московские работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее трети всех своих сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Это предписание мэрии Москвы не касается сотрудников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации. Требование также не распространяется на медицинские организации, такие предприятия, как Росатом и Роскосмос, и в целом – на оборонно-промышленный комплекс и другие стратегические отрасли.

Известно также, что заболевшие коронавирусом москвичи бесплатно получат пульсоксиметры.

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», — отметил Собянин.

По его словам, эти приборы позволяют быстро оценивать уровень насыщения крови кислородом, что является ключевым показателем для оценки состояния при COVID-19. Как указал мэр, необходимые бесплатные лекарства и медицинские приборы для амбулаторных пациентов закуплены в достаточном количестве.

На утро 4 октября в Москве зафиксировано 300 613 случаев COVID-19, выздоровели 252 087 человек, умерли 5314 инфицированных.

Всего в мире зарегистрировано 34 527 086 подтвержденных случаев коронавируса нового типа и 1 027 109 летальных исходов, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

В России так называемая вторая волна COVID-19 будет слабее, чем минувшей весной — спрогнозировала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович.

При этом, она назвала некорректными прогнозы по таким эпидемиям, поскольку специалисты обладают недостаточным объемом данных о том, «по каким алгоритмам все развивается», передает РБК.

«К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции, и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой», — заключила специалист.

В конце прошлого месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне устали от ношения масок и перчаток, от социальной дистанции и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Глава государства отметил, что полностью разделяет переживания граждан.

Однако, по его мнению, некоторые в России до сих пор не верят и не понимают, с какой опасностью столкнулся мир. Он добавил, что коронавирус является тихим, незаметным и очень опасным противником.

Избежать возвращения к режиму самоизоляции можно, но для этого нужно строго соблюдать все меры безопасности и профилактики коронавируса, подтвердила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию», — сообщила она.

По словам вице-премьера, возвращаться в режим самоизоляции власти не хотят — «не будут и не собираются». Она добавила, что именно поэтому правительство обращается к гражданам, чтобы те соблюдали меры предосторожности.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью Forbes предостерегла Россию от возврата к жестким ограничительным мерам на фоне роста заболеваемости COVID-19.

По ее словам, необходимо всеми силами стараться избежать «больших локдаунов», так как они имеют крайне негативное влияние на экономику и психику граждан.

Вуйнович пояснила, что для этого надо следовать всем санитарным правилам: соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и дезинфицировать руки.

Она отметила, что возможно введение небольших, локальных ограничений, но для этого нужна поддержка общества.