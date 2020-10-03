«Взрывного прироста не будет»: что ждать от коронавируса

В чем особенность вспышек коронавируса в России

— Последующие всплески заболеваемости коронавирусом в России будут слабее, чем в весенний и осенний период 2020 года. Об этом заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — считает профессор. По его прогнозу, следующий всплеск заболеваемости начнется весной 2021 года.

— Во время пандемии COVID-19 крайне важно не допускать переохлаждения организма, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — пояснила она. По словам Пшеничной, также важно соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.

— Наибольшую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь, следует из исследования, опубликованного в журнале Science. Для подтверждения этой гипотезы специалисты Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета проанализировали около 85 тыс. подтвержденных случаев заражения ковидом среди 575 тыс. жителей на юго-востоке Индии. Как оказалось, пациенты в группе зараженных, которые подхватили вирус, контактируя с другими носителями, были в среднем моложе других заболевших. Также среди них чаще встречались женщины.

— Антитела к коронавирусу нового типа постепенно исчезают из крови и организма выздоровевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения. К такому выводу пришли канадские медики, результаты их наблюдений опубликованы в научном журнале Blood.

Как установили специалисты, концентрация антител в организме бывших больных начала падать примерно на 88 день после заражения. За следующие три недели она уменьшилась примерно вполовину, а примерно через три-четыре месяца антитела почти полностью исчезали из организма переболевших. Полученные данные пригодятся при оценке количества переболевших по тестам на антитела, а также при сборе крови для получения сыворотки с антителами.

Что усугубляет течение коронавируса

— Ученые раскрыли способность коронавируса становиться более заразным – как оказалось, его белковые шипы, хорошо знакомые по иллюстрациям молекул вируса, имеют свойство трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникать в организм. Это выяснила группа специалистов из Института Фрэнсиса Крика.

«Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в исследовании. По мнению ученых, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.

— Одновременная инфекция вирусом гриппа может усугублять течение коронавирусного заболевания, уверена профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Происходит это по простой причине – на человеческий организм выпадает двойная нагрузка.

«Более того, эксперимент in vitrо показал, что некоторые из новых штаммов нельзя нейтрализовать антителами к изначальному варианту коронавируса, заражавшему людей зимой и весной», — отметила Баранова, пояснив, что в таком случае становится актуальным вопрос – будут ли через некоторое время действенно те вакцины, которые разрабатываются сейчас.

Какие лекарства от COVID-19 выдадут бесплатно

— Фермент, известный в кругах ученых как антиоксидант каталаза и помогающий клеткам организмов «дышать», может стать эффективным средством против COVID-19. При этом организм человека вырабатывает его самостоятельно. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

В частности, антиоксидант каталаза не дает вирусу размножаться и распространяться по организму, оказывает противовоспалительное действие и помогает защитить клетки от повреждений в ходе окисления.

— В Москве расширили список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Теперь амбулаторные пациенты будут получать не только новые противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», но и средства для профилактики — «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан», «Апиксабан». Они препятствуют свертыванию крови. Те, у кого диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови.

— Неправильное лечение коронавируса может привести к мутациям и возникновению новых микробов, предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. В частности к таким последствиям может привести назначение антибиотиков. По словам врача, микробы быстро к ним приспосабливаются, что значительно снижает эффективность медикаментов.

«Антибиотики — терапия, которая подавляющему большинству пациентов с COVID-19 не нужна. Назначая их для того, чтобы не вышло чего плохого, а плохое — присоединение бактериальной инфекции, мы занимаемся уничтожением эффективности целых классов антибиотиков», — уверен Авдеев.