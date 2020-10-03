Мертвые животные, отравленные серферы: что случилось на Камчатке

Губернатор Камчатского края посоветовал местным жителям воздержаться от посещения побережья Тихого океана, где, по предварительным данным, были обнаружены отравляющие вещества. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

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«Мы продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — указаны его слова в сообщении на сайте.

Промежуточные результаты, которые 3 октября огласил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, уже оказались неутешительными. Согласно заключению рабочей группы, у Халактырского пляжа в 2,5 раза превышено содержание фенолов и в 3,6 раза — нефтепродуктов.

«Иных загрязнителей не выявлено. Тем не менее мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — отчитался Алексей Кумарьков.

Управление гидрометслужбы по Камчатскому краю также взяло пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, однако результаты анализа будут известны только в понедельник. По мнению властей, одна из причин экологической катастрофы, развернувшейся на Камчатке, — выброс загрязненных вод и нефтепродуктов с проходящих судов. Однако более точную информацию еще предстоит выяснить.

«Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», — уточнил Алексей Кумарьков.

Поводом задумать о том, что с побережьем Тихого океана происходит неладное, стали тела тысяч морских животных, которые выбросило на берег Халактырского пляжа. За последнее время в сети были опубликованы многочисленные фото и ролики берега, усеянного мертвыми морскими звездами, морскими ежами, рыбой, крабами и даже осьминогами.

На странные ощущения пожаловались и местные серферы: многие из них почувствовали резь в глазах и тошноту после купания. По их предположению, которое приводит Baza, виной всему стал расположенный недалеко от пляжа военный полигон Козельский, который регулярно выбрасывает в воду отходы.

«Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается. Длится это уже не один день. Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида найденной на берегу погибшей ларги и нескольких чаек без видимых повреждений», — поделилась серфер Елена на своей странице в Instagram.

Как отмечают пострадавшие, на Халактырском пляже всего три лагеря для серферов — и в каждом у людей были одинаковые симптомы.

«Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос», — сообщила приехавшая на Камчатку отдыхать Екатерина.

«Те же проблемы с глазами. Вчера в больнице поставили ожог роговицы 1 степени. Прописали капли, мази, стало лучше. Не терпите, обращайтесь к врачам», — также жалуется серфер Артем.

О событиях на Камчатке уже знают в аппарате полномочного представителя президента России в ДФО. Вице-премьер Юрий Трутнев обратился к региональному правительству с просьбой как можно скорее выяснить причины катастрофы.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Обеспокоены ситуацией на Камчатке и в Международной экологической организации «Гринпис». Как заявил руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков, экологическая катастрофа такого масштаба может стать угрозой для всемирного наследия ЮНЕСКО:

«Если это настолько масштабно, что не рассеивается штормом, а распространяется дальше по побережью, это может нанести серьезный ущерб уникальным экосистемам. Мы требуем от федеральных природоохранных структур, Министерства обороны, Роспотребнадзора и Генпрокуратуры разобраться в ситуации, взять расследование под личный контроль и принять оперативные меры по ликвидации источника загрязнения и его последствий».