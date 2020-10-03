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Мертвые животные, отравленные серферы: что случилось на Камчатке

Власти ищут причину гибели морских животных на Камчатке

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Экологическая катастрофа разразилась на Камчатке — пляж вблизи Петропавловска-Камчатского усыпан мертвыми морскими животными, а серферы жалуются на временное ухудшение зрения и тошноту после купания в Тихом океане. Как оказалось, в воде почти в четыре раза превышено допустимое содержание нефтепродуктов и химических веществ фенолов. Источник масштабного загрязнения сейчас ищут местные природоохранные органы.

Губернатор Камчатского края посоветовал местным жителям воздержаться от посещения побережья Тихого океана, где, по предварительным данным, были обнаружены отравляющие вещества. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — указаны его слова в сообщении на сайте.

Промежуточные результаты, которые 3 октября огласил врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков, уже оказались неутешительными. Согласно заключению рабочей группы, у Халактырского пляжа в 2,5 раза превышено содержание фенолов и в 3,6 раза — нефтепродуктов.

«Иных загрязнителей не выявлено. Тем не менее мы продолжаем работу по выявлению источника загрязнения. Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды», — отчитался Алексей Кумарьков.

Управление гидрометслужбы по Камчатскому краю также взяло пробы в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья, однако результаты анализа будут известны только в понедельник. По мнению властей, одна из причин экологической катастрофы, развернувшейся на Камчатке, — выброс загрязненных вод и нефтепродуктов с проходящих судов. Однако более точную информацию еще предстоит выяснить.

«Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами», — уточнил Алексей Кумарьков.

Поводом задумать о том, что с побережьем Тихого океана происходит неладное, стали тела тысяч морских животных, которые выбросило на берег Халактырского пляжа. За последнее время в сети были опубликованы многочисленные фото и ролики берега, усеянного мертвыми морскими звездами, морскими ежами, рыбой, крабами и даже осьминогами.

На странные ощущения пожаловались и местные серферы: многие из них почувствовали резь в глазах и тошноту после купания. По их предположению, которое приводит Baza, виной всему стал расположенный недалеко от пляжа военный полигон Козельский, который регулярно выбрасывает в воду отходы.

«Глаза краснеют, опухают, у некоторых возникает ощущение пленки и зрение на время ухудшается. Длится это уже не один день. Возможно, виной всему какой-то природный процесс, а не идущие в воде игрища военных, и я всего лишь нахожусь под впечатлением от вида найденной на берегу погибшей ларги и нескольких чаек без видимых повреждений», — поделилась серфер Елена на своей странице в Instagram.

Как отмечают пострадавшие, на Халактырском пляже всего три лагеря для серферов — и в каждом у людей были одинаковые симптомы.

«Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос», — сообщила приехавшая на Камчатку отдыхать Екатерина.

«Те же проблемы с глазами. Вчера в больнице поставили ожог роговицы 1 степени. Прописали капли, мази, стало лучше. Не терпите, обращайтесь к врачам», — также жалуется серфер Артем.

О событиях на Камчатке уже знают в аппарате полномочного представителя президента России в ДФО. Вице-премьер Юрий Трутнев обратился к региональному правительству с просьбой как можно скорее выяснить причины катастрофы.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны», — цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Обеспокоены ситуацией на Камчатке и в Международной экологической организации «Гринпис». Как заявил руководитель экологической программы российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков, экологическая катастрофа такого масштаба может стать угрозой для всемирного наследия ЮНЕСКО:

«Если это настолько масштабно, что не рассеивается штормом, а распространяется дальше по побережью, это может нанести серьезный ущерб уникальным экосистемам. Мы требуем от федеральных природоохранных структур, Министерства обороны, Роспотребнадзора и Генпрокуратуры разобраться в ситуации, взять расследование под личный контроль и принять оперативные меры по ликвидации источника загрязнения и его последствий». 