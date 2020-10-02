Кашель и лихорадка: стали известны симптомы COVID у Трампа

Сторонники главы Белого дома Дональда Трампа охвачены страхом и паникой, поскольку у их лидера, а также у его жены Мелании обнаружен коронавирус COVID-19.

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Утром 2 октября New York Times сообщила, что у Трампа проявляются «симптомы простуды». Два республиканца, тесно контактировавшие с чиновниками из Белого дома, сказали, что симптомы Трампа — кашель и лихорадка. У Мелании почти нет симптомов.

«У меня легкие симптомы, но в целом я чувствую себя хорошо», — сказал первая леди.

Сотрудники Белого дома беспокоятся о состоянии президента, прежде всего, из-за его возраста, приводит издание Vanity Fair слова сотрудника администрации президента.

Трампу 74 года, у него избыточный вес и он мужчина — это факторы, которые определяют его в категорию пациентов с повышенным риском тяжелого протекания COVID-19, поясняют эксперты.

Сейчас же у Трампа легкие симптомы COVID-19, заявил журналистам глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

Один из приближенных главы государства, знакомый с ситуацией, рассказал, что на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, которое Трамп провел в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, президент контактировал примерно со 100 людьми, и выглядел он вялым.

Губернатор Нью-Джерси Филип Д. Мерфи призвал людей, которые посещали акцию, пройти тестирование и сказал, что специальные службы штата используют все свои возможности по отслеживанию людей, с которыми у Трампа был контакт.

При этом, по словам сотрудников администрации, Трамп, скорее всего, захочет выступить на публике как можно скорее, чтобы опровергнуть сообщения о том, что его «свалил» вирус.

«Он захочет выйти с изоляции намного раньше, чем люди думают. Но если он болен, то это создаст проблемы. Кроме того, кто захочет быть с ним в одной комнате?», — сетуют в Белом доме.

Официально администрация президента не ответила на запрос об изменениях в графике Трампа.

Несколько политиков, пожелавших остаться анонимными, сомневаются, что следующие дебаты Трампа с его конкурентом демократом Джо Байденом состоятся.

«Он мог бы выйти и сказать: «Послушайте, у меня был COVID, и это было не так уж тяжело. Это просто показывает, что я силен. Он мог бы над этим посмеяться», — предполагает один из американских политиков.

Теперь же Трамп, который в течение нескольких месяцев преуменьшал серьезность вируса, а накануне сказал, что «конец пандемии близок», ближайшие дни будет изолирован в Белом доме.

Трамп пренебрегает превентивными мерами, такими как ношение маски, уменьшающей возможность дальнейшей передачи инфекции. Тем не менее он и первая леди планируют остаться в Белом доме «до полного выздоровления», сказал президентский врач.

Штаб Трампа объявил, что отложил все мероприятия с участием его или его семьи.

«Все ранее объявленные агитационные мероприятия с участием президента будут проведены в он-лайн режиме или будут временно отложены.

Ранее объявленные мероприятия с участием членов его семьи также временно откладываются», — сказал глава предвыборного штаба Трампа Билл Степьен.

Трамп планировал провести два митинга в эти выходные в Висконсине, несмотря на то, что целевая группа Белого дома по коронавирусу поместила штат в «красную зону» из-за высокого уровня заражения и рекомендовала там соблюдать максимальное социальное дистанцирование.

Администрация Facebook уже сообщила, что начала удалять призывы к смерти Трампа, а также ложные утверждения об отмене или переносе выборов.

Дженнифер О'Мэлли Диллон – менеджер предвыборной кампании Байдена — разослала всем своим сотрудникам электронные письма с поручением «воздержаться от публикации информации о ситуации в социальных сетях».

Как пишут американские СМИ, возможно, это сделано, чтобы предотвратить злорадство по поводу оппонента.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что переговоры с Белым домом о новых мерах по поводу борьбы с инфекцией на фоне новой волны пандемии будут продолжаться, при этом заболевание четы Трамп может изменить тон дискуссии.

Как указала Пелоси, произошедшее подчеркивает серьезность пандемии. Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин уже обменялись предложениями о пакете помощи на фоне распространения вируса.

Президент США сам объявил о том, что у него нашли коронавирус, а за пару часов до этого COVID-19 подтвердился у его первой советницы Хоуп Хикс.

После этого президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге телеграмму, где пожелал выздоровления ему и жене. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — подчеркнул российский лидер.

В мае коронавирус нашли у бывшей тогда пресс-секретарем вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, а впоследствии диагноз был подтвержден у помощника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. Впоследствии — спустя неделю с небольшим — он выздоровел и вернулся к работе в администрации.