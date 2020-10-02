«Знаем вирус»: ВОЗ призвала не вводить жесткие ограничения

В России не стоит вводить повторные жесткие ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — обратила внимание Вуйнович в интервью Forbes.

Она отметила, что локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения. Это приводит к проблемам с лечением других заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Кроме того, жесткие ограничения оказывают давление на психику людей.

Днем ранее глава Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице близка к критичной. «Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами сами будем вести», — предупредил он в эфире «России 24».

По его словам, если не удастся остановить прирост заразившихся, то власти будут вводить жесткие ограничения. Но количество новых заболевших зависит от поведения самих москвичей, уверен чиновник. Если они будут соблюдать предписания специалистов, перейдут на дистанционную работу, то и ситуация сохранится на безопасном уровне.

В Кремле тем временем отмечают, что пока речи о введении жестких мер не идет, хотя наблюдается быстрый рост заболеваемости. «Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что свою работу продолжает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, во главе которого вице-премьер Татьяна Голикова.

«Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями», — уточнил он, говоря о мерах, которые вводят власти.

За сутки в России было зафиксировано 9 412 новых случаев коронавируса. Наибольшее количество заболевших пришлось на Москву — 2 704 человека. Вторую строчку среди российских регионов занимает Санкт-Петербург. Там зарегистрировано 302 заболевших.

За все время распространения вируса по стране тест на это заболевание дал положительный результат у 1 194 643 россиян.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские компании должны перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу. Но это требование не распространяется на медицинские, оборонные предприятия, а также на «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие стратегические отрасли. Пока это требование распространяется на период с 5 по 28 октября.

При этом на дистанционный режим работы должны быть в обязательном порядке переведены работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).

Кроме того, у московских школьников как минимум на две недели будут продлены каникулы — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении учеников к очным занятиям будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По мнению доктора медицинских наук Виктора Зуева, продление каникул является целесообразным решением.

«Две недели — большой срок для коронавируса, ситуация может переломиться. Там будет видно. Этот срок, эти каникулы — целесообразное, очень правильное решение руководства, оно должно принести свои результаты положительные», — заверил он в комментарии РИА «Новости».