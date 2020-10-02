Эхо взрыва в Бейруте: двое россиян заочно арестованы

Бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев, перевозивший груз аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута 4 августа, считает, что власти Ливана хотят обвинить его в трагедии. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

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1 октября судья Фади Савван передал дело о катастрофе в государственную прокуратуру. Та в свою очередь запросила у Интерпола международный ордер на арест двоих граждан России — Прокошева и владельца судна Игоря Гречушкина, пишет Национальное агентство новостей Ливана (NNA). Правоохранители просят у международной организации помощи в розыске — они требуют выдачи мужчин, где бы они ни находились.

Бывший капитан корабля уверяет, что никаких уведомлений ни от бейрутских властей, ни от Интерпола он не получал. Прокошев отметил, что ни разу следователи Ливана не обращались к нему за показаниями, хотя он около четырех раз давал интервью их национальным изданиям, а также выступал в прямом эфире на телевидении.

«Не думаю, что ливанские судебные органы этого не видели. Они не предприняли попыток связаться со мной. Могли обратиться к нашим правоохранителям, но не сделали этого. Я делаю отсюда вывод, что их не интересуют мои показания», — подчеркнул бывший капитан.

Прокошев предположил, что власти Ливана хотят такими заявлениями вынудить его приехать в Бейрут. «Их интересует мое физическое пребывание в Бейруте, чтобы сделать меня козлом отпущения, посадить в яму и соответственно снять все обвинения с их должностных лиц. Они хотят назначить виновных — Гречушкина и Прокошева», — сказал он.

Сейчас по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди которых несколько чиновников портовой администрации и начальники таможни. Экс-капитан Rhosus уверен в своей невиновности: «В правовом поле я чист, никаких противозаконных действий не совершал. Но их это не интересует».

Борис Прокошев выразил надежду, что Интерпол не отреагирует на ходатайство прокуратуры Бейрута об аресте, потому что там работают «люди трезвые». По словам экс-капитана, если власти Ливана будут настаивать на аресте, компетентного адвоката он не сможет нанять из-за отсутствия финансовых возможностей, но обращаться за помощью к российским властям мужчина категорически отказывается из-за прошлых неудачных попыток.

В 2013 году судно Rhosus задержали в порту Бейрута из-за того, что владелец корабля отказывался оплачивать заправку топливом, портовые сборы за стоянку, а также выдавать зарплату морякам. Почти три тысячи тонн аммиачной селитры тогда конфисковали, а Прокошева и других членов экипажа долгое время не отпускали с судна.

«Я тогда восемь писем отправил президенту, чтобы меня вызволили из плена. Я получил отписки, что мои обращения направлены в МИД для принятия решения. Когда я обратился к консулу, он сказал: ты хочешь, чтобы Путин провел войсковую операцию по вашему вызволению?

И вот это — обращения в МИД. Так что сейчас я никуда писать не буду. Если кто-то ко мне придет — без проблем дам ответы», — сообщил экс-капитан судна. «Газета.Ru» направила запрос в МИД РФ с просьбой прокомментировать ситуацию, а также рассказать, какие меры там собираются принять для защиты россиян. На момент публикации материала ответа не поступило.

Также во время пребывания на корабле капитан обращался в Международную федерацию транспортных рабочих (МФТ) — письма Прокошева ранее оказались в распоряжении «Газеты.Ru». В них он жаловался на судовладельца Игоря Гречушкина.

«Люди предложили ему [судовладельцу] подписать бумагу, что он отказывается от судна, <...> чтобы его выпустили из Бейрута и перегнали в порт Фамагуста. Там его бы разгрузили и затем отправили бы в металлолом. Тот заартачился и отказался подписывать предложенный ему вариант решения проблемы <...> Продать судно судовладелец не может, так как на нем опасный груз — нитрат амониум [селитра], который в порту Бейрута не разрешают выгружать или перегружать на другое судно», — указывал в письме капитан сухогруза.

Через некоторое время бейрутским юристам удалось добиться освобождения моряков и их возвращения на родину. 4 августа 2020 года в порту Бейрута взорвались 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры — в результате погибли 190 человек, ранены — 6 тыс. Еще 300 тыс. жителей остались без крыши над головой — половина города была частично разрушена.