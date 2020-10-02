Газ и удар ножом: сыктывкарец убил полицейского

В Республике Коми 45-летний местный житель напал на полицейских с ножом — один находится в тяжелом состоянии, второй погиб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на 2 октября 2020 года. Жительница Сыктывкара вызвала сотрудников правоохранительных органов с жалобой на неадекватное поведение сожителя.

Около 03.00 сотрудники патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних прибыли на место и вывели из квартиры детей трех и шести лет, а также их мать и бабушку.

«В процессе беседы мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате старший сержант полиции Александр Пальшин скончался на месте.

Лейтенант полиции Олег Высочанский получил тяжелые ранения груди и живота. После этого правонарушитель совершил суицид. В настоящее время Олег Высочанский госпитализирован, врачи борются за его жизнь», — рассказал сайту kp.ru источник в полиции.

Следственным комитетом по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Нападавший ранее не судим, на учете в органах внутренних дел не состоял, уточнили в МВД. Сожительница напавшего, когда вызывала полицию, сказала, что у него психическое расстройство.

По уголовному делу следователями проводится комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Между тем Telegram-канал «Life Shot» передает, что незадолго до трагедии мужчина начал увлекаться славянским язычеством и на этой почве у него начались конфликты с супругой.

За три дня до нападения на полицейских он подошел к жене со словами о том, что нашел «путь».

Ранее нападение на правоохранителя произошло в Чувашии. Там 4 августа 2020 года около 07.00 35-летняя жительница Чебоксар увидела выходящего из здания полицейского участка сотрудника ППС, подошла к нему и ударила ножом в спину.

Нападавшую сразу же обезвредили, а раненого правоохранителя госпитализировали. Следователи до сих пор выясняют мотивы, толкнувшие чебоксарку на преступление.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», — сообщили в региональном Следкоме.

Портал kp.ru передавал, что поведение задержанной вызывало опасения — с раненым полицейским женщина ранее была не знакома, для нападения она выбрала первого сотрудника, который вышел на улицу, а затем словно замкнулась в себе и отказалась отвечать на вопросы следователей.

По данным республиканского МВД, нападавшая ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные правонарушения. Поскольку женщина предположительно страдает психическим расстройством, ее отправили в психиатрическую больницу, там с ней до сих пор работают медики — из-за ее состояния определить степень вменяемости пока невозможно.

В столице также фиксировались подобные происшествия. 30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил 28-летнего студента из США Тревора Рида к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских в столице.

Суд установил, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Дебошир проявил агрессию в отношении прибывших полицейских, попытался оказать им сопротивление. По пути в отдел МВД Рид в служебном автомобиле напал на правоохранителей. Он порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу, создав аварийную ситуацию на дороге.

В итоге американца признали виновным по статье 318 УК РФ «Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда двоим потерпевшим.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян.

В Следственном комитете подчеркивали, что Рид является студентом Университета Северного Техаса. Он приехал в Россию по туристической визе и остановился в квартире своей девушки, проживавшей недалеко от Ленинградского шоссе.

Известно, что ранее он проходил службу в Корпусе морской пехоты США, рассказывал его отец газете The New York Times. Его родственники называют обвинения ложными и просят администрацию США обратить внимание на это дело.

В свою очередь посол США в Москве Джон Салливан назвал приговор Тревору Риду «театром абсурда». «Сегодня американский гражданин Тревор Рид был осужден и приговорен к 9 годам тюрьмы на основании доказательств настолько смехотворных, что даже судья над ними смеялся при вынесении приговора. Это был театр абсурда», — говорилось в заявлении Салливана.