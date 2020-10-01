«Динамика пошла вверх»: Собянин вводит новые меры

В Москве переход на дистанционную работу с 5 октября для некоторых сотрудников станет обязательным. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Работодатели, действующие на территории столицы, должны перевести на удаленку не менее 30% работников, а также всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Исключение из этого правила – только для тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса»», — отмечается в тексте.

Также нововведение не коснется организаций электроннотехнической отрасли и организаций здравоохранения.

Градоначальник напомнил, что уже рекомендовал перевести на «удаленку» работников, не привязанных к рабочему месту. «Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно», — пояснил Собянин.

По его словам, заболеваемость коронавирусом продолжает расти. В столице выявляют более 2000 человек с COVID-19 ежедневно. «Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тыс. в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме — более 1,5 тыс. человек», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. «Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее», — заметил Собянин.

Кроме того, если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших коронавирусом составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20-25%.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений», — заключил градоначальник.

На фоне возобновления роста числа случаев коронавируса COVID-19 в мире жителям России важно соблюдать эпидемиологические рекомендации, заявлял ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

Как указывал глава государства, недопущение повторного вынужденного введения ограничений зависит от поведения самих россиян.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений»,

— сказал президент.

В России о введении повсеместного карантина речи все еще не идет, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

При этом, по ее словам, для того, чтобы не допустить ухудшения инфекционной ситуации в стране, россиянам достаточно выполнять предписания врачей, в первую очередь в части ношения средств индивидуальной защиты, а также базовых санитарно-эпидемиологических требований.

«Те, кто не хочет переболеть, не переболеют. Но болезнь еще недостаточно изучена. Своим близким я говорю — сегодня главное не заболеть. А для этого надо соблюдать правила. Главная задача каждого — не ждать, когда все переболеют, а самому не заболеть», — добавляла специалист.

Она отмечала, что Россия сейчас сможет отреагировать на возможный рост количества инфицированных лучше, чем это было весной. «Мы уже знаем о вирусе и готовы его лечить. Кроме того, у нас готов коечный фонд, есть лекарства, медицинские маски, антисептики и прочее. Мы по распоряжению президента уже в мае достигли количества 300 тысяч тестов в сутки и не снижаем его с тех пор», — уточняла врач.

В Министерстве просвещения РФ со своей стороны сообщили, что массовый перевод школ на дистанционное обучение также не планируется. Ситуация с закрытием отдельных школ на карантин из-за коронавируса в ряде регионов находится под пристальным контролем.

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — говорил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.