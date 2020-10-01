Просит 3 млрд: ФСИН хочет закрыть «колл-центры» в колониях

План по ликвидации мошеннических «колл-центров», притворяющихся банками, намерена предложить Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Об этом со ссылкой на источники в ведомстве и правительстве РФ сообщает газета «Коммерсант».

ФСИН рассматривает несколько решений, заявил изданию топ-менеджер Ростеха. Ставить постоянные генераторы помех — «глушилки» — в тюрьмах и колониях служба пока отказывается, поскольку это несет риски для здоровья людей.

Вместо этого ФСИН может применять комплекс средств, экранирующих сигнал или ставящих выборочные помехи, засекая устойчивую передачу. «Модуль <…> работает не постоянно, а ситуативно», — пояснил источник.

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На оснащение тюрем и ИК высокотехнологичным оборудованием ФСИН намерена запросить из бюджета порядка 3 млрд рублей. Однако это полностью не решит проблему телефонного мошенничества — эксперты в сфере IT-безопасности заявляют, что «банковские колл-центры» перебираются «на волю».

Телефонные мошенники охотятся за данными клиентов банков, в последнее время таких случаев становится все больше. Обычно, притворяясь сотрудником банка, злоумышленник пытается выведать у человека код CVV, CVC2 или номер из СМС. Сообщать такие данные по телефону нельзя.

Обращаются мошенники и к слитым в интернет базам данных различных компаний — например, интернет-магазинов.

О том, что часть таких «колл-центров» находится в тюрьмах, заявляли ранее в Сбербанке. Действуют из мест лишения свободы и злоумышленники-одиночки. Банк заявлял, что готов и будет бороться с киберпреступлениями.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанности операторов сотовой связи отключать ее в тюрьмах по запросу ФСИН. Документ предполагает возможность отключения незаконно используемых телефонных номеров на территории тюрем, колоний и следственных изоляторов.

Блокировать такие номера операторы должны будут на основании письменного решения руководителя территориального органа УИС.

Напомним, что людям, осужденным и находящимся под арестом, нельзя иметь при себе средства связи. Административная ответственность грозит за попытку доставить в учреждения ФСИН мобильник или любой другой гаджет с возможностью внешней связи.

Большой скандал случился в июле — в московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили «колл-центр» мошенников.

В камерах были найдены телефоны и модемы, которые заключенные прятали в углублениях деревянных нар и мебели. Отмечается, что говорили арестанты через микрофон, многие пользовались беспроводными наушниками. Были задержаны два сотрудника – старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко.

По данным следствия, правоохранители с января по июнь 2019 года исправно обеспечивали находившихся в СИЗО арестантов мобильными телефонами, SIM-картами и интернетом.

Во время обыска дельцы попытались уничтожить бухгалтерию, однако часть записей удалось спасти. В документах говорилось, что заключенные успели заплатить сотрудникам изолятора больше 5 млн рублей, а еще около 7 млн рублей вложили в новую технику.

В мае в Санкт-Петербурге правоохранители задержали пятерых подозреваемых в краже более 20 млн рублей с банковских счетов порядка 200 граждан. Злоумышленники отправляли через смс-рассылку сообщения с текстом «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону...». Владельцы номеров перезванивали и говорили якобы работникам банка свои реквизиты. После этого со счетов пропадали деньги.

Для рассылки была разработана специальная программа. Номера телефонов генерировались программой, поэтому география получателей смс включала различные российские регионы. Один из сообщников предоставил около пяти тысяч сим-карт, которые были оформлены на несуществующих лиц, а «колл-центрами», из которых звонили злоумышленники, были арендованные на 3-5 дней квартиры в Санкт-Петербурге.