Собак натравят на ковид: животных учат выявлять больных коронавирусом

В Роспотребнадзоре, «Аэрофлоте» и Национальном медико-хирургическом Центре им. Пирогова начали тестировать бесконтактный способ определения носителей COVID-19 с помощью собак. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Служебные собаки «Аэрофлота» уже начали тренировку по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией. Если тестирование пройдет успешно, то натренированных собак задействуют в аэропортах.

Как объяснила «Газете.Ru» терапевт Марина Казакова, обоняние собак способно улавливать малейшие изменения в запахе. При этом многие заболевания, по ее словам, действительно имеют специфический запах.

Иммунолог Мария Польнер уточнила, что, например, для диабета характерен запах ацетона, для туберкулеза – пива.

«Часто по одному запаху можно понять, что необходимо дообследовать», — отметила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

То, что собаки способны определять больного человека по запаху, подтвердил и кинолог Глеб Мойсеенко. «Зачастую для этого используют навыки золотистых ретриверов, а так же овчарок, которые обладают исключительными способностями по NoseWork (работа носом, — «Газета.Ru»). В случае, если человек инфицирован или является носителем антител COVID-19 и при этом меняется его запах, то собаку возможно обучить различать таких людей», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С ним согласилась и кинолог Мария Доморникова. Однако, по ее словам, есть вероятность, что собаки начнут путать коронавирус, грипп и другие ОРВИ. «Собаки чувствуют физиологические изменения (увеличенная температура тела, потоотделение, а также вылетающие при чихании, кашле и дыхании частицы), а вот непосредственно запах у частиц вируса по идее отсутствует, а значит, вероятность ошибки крайне велика», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Особенно затруднительно будет выявить пациентов, проходящих инкубационный период, так как у них физиологические изменения, как правило, не проявлены, подчеркнула Доморникова.

В то же время иммунолог Елена Чурина убеждена, что запах человека при болезни не изменяется. «Этого не может быть, тут даже комментировать нечего», — заявила она «Газете.Ru». Ее поддержал зооинженер Николай Козлов. «На мой взгляд, это полная чушь. Вирус не пахнет», — уверил он.

По его словам, даже если бы у больного человека действительно менялся запах, собака способна эффективно работать носом лишь от 20 минут до трех часов – после этого ей нужен длительный отдых. «И как бы она тогда смогла обнюхать миллионы людей в а аэропорту? Да и на подготовку ушли бы долгие месяцы. И потом, как нейтрализовать вирус, оставшийся на собаке?», — заметил кинолог.

В Роспотребнадзоре тем временем пояснили, что для тренировки собак уже разработаны параметры снижения радиологическим методом вирусной активности SARS-Cov-2 в пробах материала от больных, как наименее щадящим в отношение изменения запаха биопроб, а также подтверждена безопасность биологических образцов от пациентов с COVID-19.

Между тем Глеб Мойсеенко подтвердил, что принцип обучения в данном случае будет нелегким. «Для начала тренировки, необходимо установить в очевидном месте (центр площадки) искомый запах, затем дать собаке ознакомиться с таким же запахом и дать команду доя поиска. Как собака дойдет до искомого запаха, поощряем выполненную команду. Затем задача усложняется — искомый запах прячут или маскируют. И только в конечном этапе производят работу по поиску людей с соответственным запахом» — рассказал кинолог.

«Но я плохо себе представляю, как учить собак определять «запах вируса», так как вероятно, что собака начнет искать запах конкретного человека. До того, как это действительно сбудется, нужно много лабораторных исследований»,

— добавила Мария Доморникова.

Ранее в Финляндии уже проводились исследования, в ходе которых выявляли, можно ли использовать собак для определения бессимптомных носителей коронавируса.

«Применение чрезвычайно точного обоняния собак при идентификации коронавируса может оказаться революционным инструментом в борьбе с пандемией», — сообщала местная газета Ilta-Sanomat со ссылкой на медицинский факультет Хельсинкского университета.

Исследователи указывали, что в рамках эксперимента спустя несколько недель после начала тренинга животным действительно удалось отличить образцы мочи здоровых и больных коронавирусной инфекцией людей. Ученая Анна Хельм-Брекман говорила Ilta-Sanomat: «Это фантастика, насколько быстро собаки стали распознавать новый запах».

В Великобритании также проводят подобный эксперимент. «Наша команда уже доказала, что у людей, зараженных малярией, специфический запах тела, и мы смогли научить собаку определять этот запах с очень большой точностью», – рассказывал СМИ профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймс Логан, добавив, что специалисты могут научить собаку распознавать и изменения, вызываемые коронавирусом.

Ранее стало известно, что зарождение в организме злокачественных опухолей также меняет запах тела, однако пока ученым неизвестен состав веществ, составляющих новый запах.

Во время американского исследования, проведенного в 2019 году, три собаки породы бигль правильно идентифицировали 96,7% предоставленных образцов крови больных раком легких. В контрольных экспериментах с кровью людей без заболевания животные правильно обнаружили 97,5% образцов.

Исследования проводила ведущий научный сотрудник исследовательской компании BioScentDx Хизер Джункейра. Она сама поразилась результатам, которые показали собаки. «Наша работа открывает путь для двух потенциальных направлений исследований, которые могут помочь найти новые методы диагностики рака», — отмечала ученая.