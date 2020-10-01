Обратились к суррогатным матерям: СК займется отцами-одиночками

Следственный комитет РФ намерен проводить задержания и аресты одиноких мужчин, которые воспользовались помощью суррогатных матерей для рождения детей. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

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Следователи уже нашли около 10 мужчин, которые с 2014 года успели воспользоваться услугами фирм «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии». Им планируют предъявить обвинение в торговле людьми и вменить покупку детей, признанных потерпевшими.

Одиноких отцов уже допрашивают — им угрожают, что детей отберут органы соцзащиты, чтобы в дальнейшем отправить в детские дома на время расследования.

«Арестованные медики, которые сейчас сидят в СИЗО, рассматриваются как продавцы детей. А одинокие отцы, по версии следствия, покупатели. И тот факт, что они никого не покупали, а полностью оплачивали только медицинскую процедуру, связанную с их кровными детьми, никого не волнует.

Если их признают покупателями, то у следователей появится возможность наконец закрыть это дело, так как образуется полный состав преступления по статье «Торговля людьми» — обвинения будет предъявлены обеим сторонам «сделок», — пояснил Трунов.

Более того, по словам Трунова, общественным мнением активно манипулируют за счет того, что обвиняемым автоматически присвоили нетрадиционную сексуальную ориентацию. На деле некоторые из них — просто состоятельные одинокие мужчины, которые захотели вырастить себе наследника.

«У упомянутых одиноких отцов буквально выпытывают признания об ориентации. Однако по сути дела следствию эти нюансы нужны только для агитации общественного мнения. Когда арестовали медиков, общественность выступила против Следственного комитета. А тут уже появляется гей-сообщество, да еще торговля детьми, поэтому люди начинают осуждать всю эту историю. И это благоприятная среда для изменения действующего законодательства», — замечает юрист.

Сейчас в РФ нет специального закона, который бы регулировал суррогатное материнство. Отдельные положения о нем закреплены сразу в некоторых документах — основные положения значатся в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в статье 55 «Применение вспомогательных репродуктивных технологий».

Как объяснил «Газете.Ru» правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев, конкретного запрета на использование вспомогательных репродуктивных технологий для мужчин там нет.

«Согласно приказу Минздрава РФ, услугами ЭКО и суррогатного материнства могут воспользоваться как разнополые семейные пары, заключившие брак или живущие без регистрации отношений, так и одинокие женщины.

Одиноких мужчин в перечне нет. Но это не значит, что они не могут воспользоваться ВРТ, поскольку ограничение таких возможностей — дискриминация. Поэтому при наличии медицинских показаний клиники проводят ВРТ для одиноких мужчин с тем, чтобы они могли стать родителями», — подчеркнул он.

При этом подобные операции — вполне легальная практика в России, которая очевидно не подпадает под состав преступления «Торговля людьми» по статье 127.1 УК РФ. Для того, чтобы официально зарегистрировать такого ребенка, одиноким отцам нужно просто обратиться в суд. При наличии отказа органа ЗАГСа выдать такому родителю свидетельство о рождении судья обязывает государство зарегистрировать мужчину единственным родителем ребенка.

«Это делается и в интересах детей, которые имеют право знать своих родителей и воспитываться в семье. Судебные акты обязательны для всех в силу принципа верховенства права и особой роли судов, в том числе для следователей», — поясняет Максим Олейничев.

В целом озвученные подозрения в адрес мужчин, суррогатных матерей и врачей, которые якобы занимались торговлей людьми, вызывают у юристов недоумение. В первую очередь потому, что ранее подобных процессов в России не было.

«Цель применения ВРТ — не украсть или купить ребенка, а стать родителем через применение современных медицинских технологий по состоянию здоровья. Медицина ушла далеко вперед, и это достижение, что такие технологии стали доступны для разных людей, — уверен юрист Максим Олейничев. — Следствие и далее будет пытаться оказывать давление на тех людей, которые попали в сферу расследования уголовного дела, но важно понимать, что сексуальная ориентация и гендерная идентичность — не повод для того, чтобы отбирать детей. Такие действия могут быть оспорены в судах».

Резко осудили преследование мужчин, пожелавших воспитывать ребенка, рожденного от суррогатной матери, и в Совете по правам человека. По словам члена СПЧ и главы правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, инициатива СК абсурдна.

«Следственному комитету явно больше нечем заняться. Они и так не справляются со своими прямыми обязанностями. Постоянно говорят о загруженности, но при этом зачем-то преследуют суррогатных отцов — их у нас сколько всего, 10? 20? С правовой точки зрения это просто абсурд. Так можно все, что угодно, расценить как преступление», — заявил он «Газете.Ru».

С Каляпиным солидарен председатель правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, который также состоит в СПЧ:

«Такое ощущение, что у нас закончились убийства, взятки и другие преступления. «Торговля людьми» здесь вообще не вписывается — тут ведь никто не нарушает свободу человека. Идея превратить 145 млн россиян в преступников и обвинить их в чем-то не новая, но до такой степени цинизма и глупости, мне кажется, еще никто не доходил.

Тому, кто в Следственном комитете эту идею озвучил, стоит идти в отставку и пользоваться помощью врача специфической направленности. Скорее сотрудников СК нужно сажать за такие безумные идеи, чем суррогатных отцов», — заключил Бабушкин.

«Газета.Ru» направила запрос в Следственный комитет.