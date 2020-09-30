Сделали подкоп: в Калмыкии поймали сбежавших арестантов

В Калмыкии задержали шесть заключенных, которые ранее сбежали из колонии в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

«Шестеро осужденных, совершивших побег из ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан, задержаны», — отметили в ведомстве.

Кроме того, об этом сообщили и на странице МВД Дагестана в Instagram: «Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками Уголовного Розыска на территории Калмыкии».

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В пресс-бюро ФСИН России отметили, что директор ФСИН Александр Калашников прибыл с внеплановым рабочим визитом в УФСИН по республике Дагестан. «Он провел совещание с руководством управления в связи со сложившейся обстановкой в УФСИН республики», — добавили в ведомстве.

Агентство со ссылкой на источник сообщает, что у задержанных при себе были ножи, а сами заключенные собирались сбежать в Азербайджан.

«Все обошлось без жертв, все шестеро беглецов задержаны. Они были без оружия, но при себе имели ножи. Задержали их возле поселка Улан-Хол, они шли вдоль железной дороги. Видимо, пытались на поезд сесть», — сказал собеседник ТАСС.

По его данным, на территории Лаганского района Калмыкии с пятницы, пока правоохранители искали сбежавших преступников, были закрыты школы и детские сады.

В ночь на 23 сентября из ИК-2 в Махачкале сбежали шестеро заключенных. В ГУ ФСИН по Дагестану поясняли, что осужденные смогли совершить побег благодаря подкопу. Четверо из них были помещены в колонию на длительные сроки за наркотические преступления, двое — за убийства. Для помощи в поисках в Дагестан были направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН России.

В ходе поисков был задержан также родственник одного из сбежавших заключенных.

Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело о пособничестве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

«В Республике Дагестан задержан мужчина, оказывавший пособничество в побеге шестерым осужденным. Следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану принято к производству уголовное дело, возбужденное органом внутренних дел МВД республики по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ («Совершение побега из места лишения свободы»)», — сказали в ведомстве.

«В ходе расследования уголовного дела следствием установлено, что родственник одного из совершивших побег осужденных оказывал им пособничество в побеге», — добавили в СК. Против мужчины возбудили дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК РФ «Пособничество в совершении побега из места лишения свободы».

В то же время побег заключенных привел к возбуждению уголовного дела о халатности. По версии следствия, преступники смогли сделать подкоп и сбежать из-за «ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства исправительной колонии своих должностных обязанностей».

Правоохранители отметили, что проводится комплекс следственных действий для того, чтобы установить виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечь их к уголовной ответственности.

В частности был арестован на два месяца сотрудник колонии, из которой сбежали преступники, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда Махачкалы. «Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 28 ноября», — сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый работал мастером производственного участка №1. На подконтрольной сотруднику территории был сделан подкоп, а затем и совершен побег заключенных.