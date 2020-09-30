Короткий эффект: поможет ли прививка от пневмококка при ковиде

Прививка от пневмококка помогает избежать заражения COVID-19, считает профессор-исследователь БФУ имени Канта Андрей Продеус.

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«Это абсолютно подтвержденный факт: вакцинированные от пневмококка имеют меньше шансов заразиться, — рассказывал специалист газете «Известия». — Их иммунитет умеет противостоять любым респираторным вирусам, включая SARS-CoV-2. В некоторых регионах России вакцина от пневмококка входит в состав бесплатных региональных программ».

В то же время иммунолог Мария Польнер и терапевт Марина Казакова уверены, что повлиять на заражение COVID-19 прививка от пневмококка не может. Об этом они рассказали «Газете.Ru». С ними согласен и заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган.

«Конечно, антитела к пневмококку, выработку которых вызывают такие вакцины, никак не действуют на ковид»,

— заметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Тем не менее, по его словам, прививка от пневмококка активирует врожденный иммунитет, который может эффективнее бороться с любыми микробами.

«Эти активированные механизмы одинаковы как для пневмококка, так и для ковида, да и вообще для всех микробов. Недостатком же является то, что в то время как защита от пневмококка с помощью антител длится годами, активация врожденных факторов иммунитета действует короткое время – максимум 2-3 месяца», — объяснил Каган.

Он добавил, что в настоящий момент нет прямых доказательств эффективности прививок от пневмококковой инфекции в отношении COVID-19, несмотря на целый ряд косвенных факторов, которые позволяют так предполагать.

Тем не менее ранее, в августе 2020 года, научная группа из Италии, в которую вошли специалисты гериатрических отделений медицинского факультета Университета Падуи и биомедицинского кампуса в Риме, исследовали, как вакцинация от гриппа и пневмококка соотносится с результатами тестов ПЦР на COVID-19. Результаты научной работы были опубликованы в научной базе данных PubMed.

Анализ показал, что взрослые и пожилые респонденты, получившие противопневмококковую вакцину в прошлом году, имели куда более низкую вероятность положительного результата теста на коронавирус, чем их непривитые сверстники.

При этом прививка от пневмококковой инфекции действительно помогает избежать возникновения осложнений при COVID-19, уверены некоторые российские медики. Как объяснила «Газете.Ru» Мария Польнер, не только при коронавирусе, но и при любых других ОРВИ есть большой риск осложнений в виде бактериальных инфекций дыхательных путей, причиной которых чаще всего становится именно пневмококк.

«Особенно это касается людей со сниженной иммунной защитой», — подчеркнула врач. Продеус в свою очередь уточнил, что пневмококк вызывает такие осложнения, как гнойные отиты, внебольничные пневмонии и гаймориты.

Вакцинация от данной бактерии может существенно улучшить работу барьерного иммунитета слизистых оболочек, сообщил врач «Известиям».

Терапевт-пульмонолог Марина Казакова рассказала, что существует два типа вакцин от пневмококковой инфекции. «Есть 13-валентная вакцина, ее применение позволяет сформировать долгосрочный иммунитет и клетки памяти. И есть 23-валентная полисахаридная вакцина, которая формирует выраженный иммунный ответ примерно на 5 лет. Группам риска рекомендовано вводить обе с интервалом от 2 месяцев до года», — пояснила «Газете.Ru» эксперт.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, взрослым подойдет 23-валентная вакцина, а вот детям стоит делать 13-валентную. «Первая действует на большее число подвидов пневмококка, но при этом хуже очищена и может тяжелее переноситься», — уточнил медик в разговоре с «Известиями».

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико между тем сообщил изданию, что пока рано говорить, какая именно вакцина эффективнее снижает летальность и количество тяжелых случаев при коронавирусной инфекции, так как никто еще не проводил их сравнительный анализ в рамках пандемии. Однако действительно существуют рекомендации, в которых конкретно прописано, кому какой препарат показан.

«Для детей в возрасте до двух лет рекомендовано использовать именно тринадцативалентную вакцину. Для лиц старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями мы рекомендуем начинать с нее же, а через год уже прививаться двадцатитрехвалентной. Здоровым же взрослым людям рекомендована именно двадцатитрехвалентная вакцина», — отметил специалист.

Согласно словам Николая Брико, лучший результат при коронавирусной инфекции принесет сочетанная вакцинация – та, что эффективна одновременно и от пневмококка, и от гриппа. Такие прививки снижают число летальных исходов и тяжесть течения болезни, благодаря возможной стимуляции врожденного иммунитета или же каких-либо перекрестных иммунных реакций, убежден эпидемиолог.