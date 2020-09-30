Отдыхала в Геленджике: Лола Тейлор заявила об изнасиловании

28-летняя бывшая актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, вместе с подругой заявила в полицию об избиении и изнасиловании. Об этом она рассказала телеканалу РЕН ТВ

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«Я как потерпевшая сижу до сих пор в полиции с подругой, меня не отпускают. Я не знаю, как мне выйти отсюда, я не понимаю, почему нас не отпускают», — пояснила девушка.

По ее словам, инцидент произошел в ночь на 30 сентября. Они с подругой отдыхали на яхте, когда на них внезапно напали трое мужчин.

«Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои», — рассказала она Ura.ru. Девушка подала заявление в полицию уже по возвращении в родную Тюмень.

По данным СМИ, в 2014 году Тейлор уже подвергалась групповому изнасилованию. Тогда, находясь в Москве, она познакомилась через соцсети с двумя мужчинами, которые пригласили ее в гости.

Когда тюменская порнозвезда приехала к злоумышленникам в квартиру, они пристегнули ее наручниками и изнасиловали. Чтобы освободиться, Тейлор пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа. Насильников — граждан Белоруссии Дмитрия Косенкова и Максима Пилипенко — арестовали почти сразу же.

Женщина рассказывала, что оказалась не единственной жертвой насильников-белорусов. «Через два месяца я буду здорова, а через шесть месяцев будет суд и кого-то посадят в тюрьму. Я желаю им смертной казни. Как оказалось, я не первая их жертва!» — писала она тогда в соцсетях.

В 2015 году Бушуева сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что суд приговорил злоумышленников к семи и восьми годам заключения.

«Вчера был суд, окончательный приговор. Пелепенко дали восемь лет, Косенкову — семь лет. Больше года дело шло, ужас. Я считаю, что семь и восемь лет — это мало», — отмечала Бушуева.

По данным СМИ, их судили по трем статьям УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы».

Любовь Бушуева родилась в Ишиме Тюменской области. До того как построить карьеру в порноиндустрии, она работала библиотекарем в Свердловской области. В мае 2020 года девушка призналась, что никак не может найти достойного спутника жизни. Поэтому она решила взять ребенка из приюта, а не рожать сама.

С изнасилованием на отдыхе ранее столкнулась и 15-летняя россиянка. По данным издания Hürriyet, над ней надругался сотрудник 5-звездочного отеля в Турции. После этого школьница обратилась к представителю отеля, которая говорила по-русски. Девушка якобы попросила вызвать полицию или команду жандармерии, но руководство отеля отказалось делать это, чтобы не портить мнение потенциальных гостей о гостинице.

Отмечалось, что руководство отеля решило предпринять все возможные действия, чтобы скрыть этот инцидент.

В итоге девушка и ее родственники сами обратились к турецким правоохранителям. Они написали заявление на официанта отеля, который якобы совершил преступление, и на руководство гостиницы.

Директор отеля попытался переложить всю вину на российскую школьницу. «Обвиняемый официант работает с нами четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Видел это ночью и наш менеджер. Она же остановила нашу официантку, которая проходила мимо ее комнаты, и попросила: «Не говори маме», — заявил он турецким СМИ.

Сообщалось, что генеральный менеджер отеля Фатма Доган узнала об инциденте не сразу. Она якобы изначально была в шоке от случившегося и посоветовала россиянке обратиться к правоохранителям.

«Когда сотрудники мне сообщили, что наш официант домогался до российской туристки, я попросила персонал передать ей, чтобы она обратилась по этому вопросу в правоохранительные органы», — приводит издание слова управляющей.

По ее словам, расследование не подтвердило обвинения несовершеннолетней. Газета Hürriyet писала, что подозреваемого в изнасиловании официанта временно отпустили из полиции, однако расследование продолжается.