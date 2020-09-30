Два миллиона за ДТП: почему сервисам такси выгодны компенсации

30 сентября стало известно, что службы «Яндекс.Такси», «Ситимобил», Gett и «Везет» направили в Госдуму поправки к законопроекту о такси, который уже прошел первое чтение в нижней палате Федерального собрания.

В поправках сервисы предлагают возмещать ущерб жизни, здоровью, багажу и ручной клади каждого пассажира в размере до 2 млн рублей на один такой случай. Пр этом компенсации от агрегатора будет покрывать страховая компания.

Документ с поправками оказался в распоряжении издания РБК. «Яндекс.Такси» и сервис «Везет» подтвердили в разговоре с «Газетой.Ru» намерение пролоббировать эти изменения законодательно, однако напомнили, что на практике соответствующая страховка уже используется многими службами такси.

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«В законодательстве сейчас не установлена ответственность служб заказа такси. Мы считаем важным распространить эту практику повсеместно, закрепив в отраслевом законодательстве субсидиарную ответственность в случае ДТП», — отметили в «Яндексе».

«Субсидиарная ответственность, о которой идет речь, уже существует, но по общим положениям гражданского законодательства – в отраслевом законе это не прописано. Сегодня многие агрегаторы добровольно страхуют здоровье и жизнь пассажиров, а стоимость выплат определяют только страховые компании», — добавили в «Везет».

Однако субсидиарная ответственность предполагает, что возмещение ущерба произойдет только в том случае, если водитель такси не может его покрыть самостоятельно, пояснил автоюрист. При этом таксист обязательно должен быть индивидуальным предпринимателем или самозанятым.

«Добиться выплаты потерпевшей стороне от самих агрегаторов будет сложно, потому что сервисы сейчас пытаются схитрить и переложить ответственность на страховую компанию.

Да и почему пассажир, когда садится в такси, должен думать: есть у перевозчика деньги или нет. Он что должен спрашивать у водителя: «Если что случится, вы подтвердите наличие или отсутствие денег?», — возмутился в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Тимур Маршани.

Таким образом, если таксист может загладить вину, потерпевший, как и прежде, вправе рассчитывать только на компенсацию до 500 тыс. рублей в пределах страхования водителя по ОСАГО. По новым правилам, введения которых добиваются агрегаторы, если страховка таксиста не покрывает ущерб, то только тогда пассажир вправе обратиться к агрегатору. Отметим, что, по данным «Яндекс.Такси» от апреля 2018 года, такие страховые случаи фиксируются один-два раза за миллион поездок.

Автоюрист Тимур Маршани считает, что, требуя законодательного оформления субсидиарной ответственности, агрегаторы хотят избежать ответственности солидарной. По ней вред пассажиру наносит не только водитель, но и сервис — следовательно вина на них лежит одинаковая.

В случае солидарной ответственности потерпевшая сторона могла бы предъявлять требование о компенсации как к обоим (агрегатору и водителю), так и к любому из них в отдельности. Соответствующий закон в декабре 2019 года в Госдуму внесли сенаторы Андрей Турчак и Людмила Бокова — сервисы такси тогда были недовольны инициативой.

«Как бы депутаты ни хотели, мы не являемся перевозчиком ни юридически, ни фактически, поэтому не можем нести ответственность в той части, в которой не ведем деятельность», — говорит источник РБК из неназванного агрегатора.

На счастье сервисов весной 2020 года депутаты отклонили проект, но вопрос о солидарной ответственности сохранился — только 27 сентября с таким предложением к главе комитета Госдума по транспорту и строительству обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

«Поскольку все-таки агрегатор получает выгоду и пользу с водителя за перевозку пассажиров, агрегатор также должен нести материальную ответственность. Выгодоприобретатель, то есть потерпевший, вправе предъявить требования по выбору: либо агрегатору, либо перевозчику, либо всем одновременно. Это отражает равенство сторон», — резюмировал автоюрист.

В Совфеде, несмотря на отклонение законопроекта, как и прежде считают верной только солидарную ответственность сервиса и водителя. Там отметили, что важно обращать внимание, с помощью какого агрегатора водитель нашел пассажиров, которые пострадали в ходе поездки, чтобы именно ему предъявлять требования.

«Таксист может перехватывать пассажиров с других площадок. Здесь нужно очень предметно рассматривать историю. Думаю, Дума рассмотрит эти поправки агрегаторов в установленном порядке и выработает решение», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, ранее продвигавшая законопроект о такси.