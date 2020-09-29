Пересмотрели дело: срочнику-убийце могут смягчить обвинение

В Чите прокурор попросил смягчить обвинение солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье в прошлом году. Об этом сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев.

Реклама

«На предварительном заседании был заявлен ряд ходатайств. Прокурор заявил ходатайство о смягчении обвинения. Есть некоторые телесные повреждения, которые вменяются Шамсутдинову, но, по мнению прокурора, они были причинены до известных событий. Это незначительное смягчение обвинения», — пояснил он.

В свою очередь защита подсудимого попросила суд приобщить к делу рецензию Саратовской юридической академии на заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая выявила ряд нарушений при проведении экспертизы. Как ранее сообщало Главное военное следственное управление СК РФ, специалисты признали Шамсутдинова вменяемым на момент совершения преступления.

«Мы заявили ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии Саратовской юридической академии на заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая говорит, что в ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы был допущен ряд нарушений, и ставит под сомнение объективность этого заключения. Заявили ходатайство о проведении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы в другом учреждении», — отметил еще один адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Он добавил, что к срочнику подано семь исков от родственников погибших и пострадавших на общую сумму 27 млн рублей. Они будут рассматриваться военным судом в рамках уголовного дела. Потерпевшие просят взыскать с солдата компенсацию морального вреда, причиненного в результате его преступных действий.

Сам Шамсутдинов уже признал вину в расстреле сослуживцев, сообщали в Главном военном следственном управлении СК РФ. «Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте», — рассказывали в ведомстве.

Теперь же до 1 октября суд должен определиться с датой основного заседания и мерой пресечения подсудимому.

Напомним, что 25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160 поселка Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день.

Адвокат рядового Равиль Тугушев сообщал «Газете.Ru», что в тот день срочник заступил на боевое дежурство после бессонной ночи.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — отмечал юрист.

Также свои действия Шамсутдинов объяснил жестоким отношением и давлением со стороны старших сослуживцев. По его словам старослужащие часто применяли физическое насилие.

В ходе расследования выяснилось, что один из солдат действительно жестоко обращался с обвиняемым. 3 марта 2020 года Руслана Мухатова приговорили к двум годам заключения условно за издевательства над сослуживцами в войсковой части.

Как выяснило следствие, в основном, молодым людям доставалось во время занятий физподготовкой. В частности Мухатов «пробивал лося» служащим, то есть заставлял человека скрестить руки перед лицом и с размаху бил по ним кулаком в боксерской перчатке.

Кроме того, он заставлял солдат выполнять упражнения, которых нет в программе армейской физподготовки. Так, молодые солдаты «ловили бабочек» — часто приседали и прыгали по команде, хлопая в ладоши.

По словам Шамсутдинова, изначально у них с Мухатовым были нейтральные отношения, однако ближе к концу службы тот стал вести себя намного агрессивнее. Потерпевший отметил, что он издевался над рядовыми и «пытался показать свое мнимое превосходство». Он также подчеркнул, что первая серьезная стычка произошла 15 сентября 2019 года — в этот выходной день ответственным за физподготовку оказался как раз Мухатов.

«Говорил, кто не сможет выполнять упражнения, тот слабак и девочка. Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать. Мне стало не по себе»,

— рассказывал Шамсутдинов.

Однако сам обвиняемый заявлял, что призывники сами просили его «пробить им лося». Таким образом они якобы хотели его спровоцировать, чтобы затем их освободили от физподготовки. Кроме того, командир якобы не объяснил ему, какие именно упражнения надо делать. «Не было известно, что «ловля бабочек» и «морская пехота» не входят в программу физподготовки», — уверял он на суде.

В итоге Читинский военный гарнизонный суд также обязал Мухатова выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. При вынесении приговора был учтен тот факт, что молодой человек признал вину и извинился перед потерпевшими. Кроме того, сыграло роль и то, что он привлекается к уголовной ответственности впервые.