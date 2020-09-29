Теории заговора: почему европейцы митингуют из-за пандемии

В сентябре в ряде европейских стран проходят многотысячные акции протеста — активисты считают меры, введенные властями для борьбы с пандемией, избыточными. Тем временем некоторые из них и вовсе считают пандемию плодом мистификации, а ограничительными меры — заговором, пишет издание The New York Times.

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Так, на улицы вышли жители Лондона, когда власти страны объявили о повторном введении ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Как рассказал изданию старший преподаватель психологии в Университете Нортумбрии Дэниел Джолли, в Великобритании растет число людей, которые не доверяют правительству.

«Когда что-то происходит — вспышка вируса, быстрые политические изменения, смерть знаменитости, террористическое нападение — это порождает теории заговора», — пояснил он.

Затяжной характер пандемии и повторные ограничения, по его мнению, лишь усилили это недоверие. «Люди пытаются понять мир, в котором мы живем. Но когда у тебя есть эта вера, ты держишься за нее и приписываешь доказательства, которые подтверждают твою точку зрения», — отметил Джолли.

Кейт Шемирани, медсестра, которая была временно отстранена от работы из-за участия в протестах, заявляла во время митингов, что распространение коронавируса связано с мобильными сетями 5G, а также выступила против вакцинации. «Они хотят, чтобы вы все были в маске, но это не научно. От этой маски тебя только стошнит», — кричала британка в толпе.

Более того, протестующие, многие из которых были без средств индивидуальной защиты, швырялись в полицейских бутылками. Сотрудникам правоохранительных органов приходилось применять дубинки, нанося активистам травмы, передавал телеканал Sky News. Многие из участников митинга демонстрировали плакаты, осуждающие карантин и масочный режим. «Это тирания», — было написано на одном из них.

Акции протеста проходят и в Париже. В день митинга в центре города собрались владельцы ресторанов, баров и организаторы дискотек, чтобы выразить возмущение тем, что с 28 сентября, рестораны в 11 крупных городах страны должны будут закрываться в 22.00 по местному времени.

Многие владельцы ресторанов опасаются, что после этого им грозит полное закрытие их заведений. «Мы не понимаем, почему, с точки зрения правительства, люди в метро находятся в большей безопасности, чем в наших ресторанах.

Мы останемся открытыми. Также нам непонятно, почему пребывание в ресторане до 21.59 безопасно, а с 22.01 — смертельно?», — заявил газете Le Figaro представитель объединения рестораторов.

Сотни демонстрантов вышли и на улицы Мадрида, чтобы выразить свое возмущение ужесточением правительственных мер по борьбе с коронавирусом. С 21 сентября власти испанской столицы приняли вызвавшее бурную критику граждан решение ввести особо строгие карантинные меры для 850 тыс. жителей бедных районов города.

В соответствии с этими правилами, им разрешено покидать пределы районов только ради того, чтобы добраться до работы и школы или попасть к врачу. Всего число жителей Мадрида, на которых распространились особо жесткие ограничительные меры, составляет около миллиона человек.

«Это не ограничения — это сегрегация. На богачей никакие ограничения не накладываются», — было написано на одном из плакатов.

Митинг протеста против восстанавливаемых чешскими властями социальных ограничений прошел и в Праге. Меры по борьбе с вирусом, по мнению жителей, нарушают их гражданские права и свободы.

Более 200 участников акции требовали отменить обязательное ношение медицинских масок в помещениях, общественном транспорте и на массовых мероприятиях. Митингующие держали транспаранты с надписями: «Дайте нам жить естественным образом!», «Дайте возможность нашим детям свободно дышать!» и «Не хотим вакцину, хотим свободу!».

В свою очередь власти Германии осудили поведение протестующих, выступающих против ограничений на фоне пандемии COVID-19. Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о недопустимости криков и оскорблений в диалоге властей и граждан, подчеркнув, что большинство населения сплотилось на фоне угрозы.

«Мы уважаем друг друга и продолжим заботиться друг о друге», — написал Шпан в Twitter, отметив, что протестующие представляют шумную, но немногочисленную группу.

Собравшиеся выступали с разными лозунгами. Часть протестующих выражали недовольство ограничительными мерами, утверждая, что они противоречат Конституции ФРГ и ограничивают свободу граждан. Кроме того, среди демонстрантов были сторонники теорий заговора о COVID-19 и вреде вакцин.