Школа без экзаменов: ждать ли отмены обязательного ЕГЭ

Рособрнадзор рассмотрел просьбы выпускников и их родителей об отмене обязательно ЕГЭ для всех учащихся. Все желающие могли направить их на специальный адрес электронной почты до 1 сентября. В следующем году все пожелания постараются учесть при сдаче экзамена, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) <...> Также поступили рекомендации отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», — указано в сообщении.

В целом такая траектория постепенного смягчения ЕГЭ может оказаться очень полезной, так как те ребята, которым не нужны результаты для дальнейшего продолжения обучения, смогут избежать напрасной траты времени и нервов. Тем не менее, существует опасность, что многие из них просто утратят интерес к учебе в старших классах.

«Многие дети могут перестать уделять время учебе в 10-11 классах, если гонка за баллами, в которой они все участвуют сейчас, наконец прекратится. В первую очередь это коснется тех, кто мотивируется только экзаменами, а не желанием обрести взгляд на мир.

В принципе, такой перекос системы в сторону погони за результатом как раз и произошел по вине ЕГЭ. Детей долго приучали к прагматизму, и сейчас обратные перемены могут выявить то, что другого подогрева интереса к обучению у них и нет – его из них вытравили», — сообщил «Газете.Ru» заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

В нынешних условиях сдачи ЕГЭ борьба за баллы полностью отрывает школьников и учителей от педагогического процесса. Однако если система изменится, есть шанс вернуть ее в старое русло, когда на первый план не ставилась исключительно успешная сдача экзамена.

«Не исключено, что отход от системы ЕГЭ все же вернет нас в русло не искаженной, не уродливой педагогики, когда мы на протяжении трех лет подгоняем детей к «порогу» хворостинкой. Но что придет на смену? Этот вопрос пока остается открытым», — задумался Снегуров.

Наиболее рациональным решением проблемы была бы попытка изначально выстроить качественную систему оценки качества образования, параллельную ЕГЭ. В противном случае есть риск, что при снятии с ЕГЭ функции контроля качества образования всех учащихся, существующие проблемы окажутся в «слепой зоне», заявил «Газете.Ru» член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Сергей Косарецкий.

«Если часть школьников действительно не будет сдавать единый экзамен со следующего года, нам нужно в ускоренном режиме вводить инструменты мониторинга, которые не будут связаны персонально с детьми, но будут давать объективную оценку состояния системы образования. Если внешней независимой оценки не будет, то и контроля над качеством не будет», — объяснил он свою позицию.

По словам Косарецкого, Рособрнадзор каждый год пытается сократить функционал ЕГЭ, который изначально должен быть не более чем способом оценки индивидуальных достижений детей. Например, если раньше экзамен также использовался для выводов о работе губернаторов, то сейчас этого нет. «В этой логике, если мы рассматриваем экзамен только с точки зрения его основной функции, это решение было бы вполне оправданным», — подчеркивает парламентарий.

Исследователи уже испытывают проблемы с объективной оценкой состояния системы образования из-за опыта отмены обязательного ЕГЭ в 2020 году. Об этом «Газете.Ru» сообщила ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Надежда Бысик.

«Сейчас нам нужно видеть динамику образовательных процессов, результаты учеников, качество работы учителей, а мы этого оценить не можем, так как в 2020 году экзамен проходил совсем не в том формате, к которому мы привыкли. И это уже негативный фактор, так как президент поставил нам цель к 2023 году войти в число лучших систем образования», — отметила Надежда Викторовна.

Отдельным поводом не отменять ЕГЭ эксперт считает возможность для детей из отдаленных регионов поступать в столичные учебные заведения наравне с жителями центральных регионов.

«Изначально ЕГЭ вводился, чтобы дать возможность детям поступать в разные вузы, вне зависимости от того, где ребенок учится и какую школу заканчивает. Это было бонусом для учеников сельских школ, которым не приходилось ехать на очные экзамены в университеты. В этом плане об отмене экзамена могу только сожалеть», — считает Бысик.

Ранее опыт отмены ЕГЭ в 2020 году для тех, кто не собирается в вузы, оценил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас на первый план выходит необходимость помогать детям становиться профессионалами в выбранном деле. И надо ли для этого окончить вуз или получить среднее профессиональное образование — не принципиально.

«Все зависит от того, в чем ребенок талантлив. Несколько последних лет отчетливо видно, что растет престиж рабочих профессий. Школьники с удовольствием идут учиться в колледжи, получают знания и работают по профессии, которая им по душе», — прояснял свою позицию Кравцов в разговоре с «Газетой.Ru».