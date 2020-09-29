«Программа возмездия»: свердловскому стрелку дали пожизненное

Свердловский областной суд назначил пожизненное заключение в колонии особого режима инженеру Алексею Александрову — он был признан виновным в убийстве двух девушек на Уктусе в Екатеринбурге.

«Признать виновным в совершении преступления и назначить ему в качестве наказания пожизненное лишение свободы в колонии особого режима», — цитирует слова судьи агентство «Интерфакс».

С Александрова будет взыскан один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших девушек. Мужчину также обязали выплатить деньги за похороны и перелет матери одной из жертв.

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Во время оглашения приговора обвиняемому стало плохо, в связи с чем заседание пришлось прервать. К зданию суда вызвали скорую помощь.

«Судья зачитывал приговор, и, когда стал оглашать показания родителей погибших девушек, Александров, который, как и все, стоял, вдруг сел на скамью. Потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол. Через некоторое время встал и снова сел», — передавал из зала суда корреспондент URA.RU.

При этом адвокат стрелка Данил Задорин поспешил заверить всех присутствовавших в том, что это не была игра на публику. «Он все время падает», — пояснил он журналистам. Через некоторое время заседание продолжилось.

Александров был задержан в декабре 2019 года по подозрению в двойном убийстве, которое произошло 25 августа 2018 года. В тот день он, вооруженный пневматическим оружием, приехал на велосипеде в лесопарк за гостиницей «Уктус» в Чкаловском районе Екатеринбурга. После этого мужчина надел на голову прибор ночного видения и пошел вглубь лесопарка, где увидел ранее незнакомых ему девушек — 29-летнюю Ксению Солтанову и 28-летнюю Наталью Кузнецову. Обеим он выстрелил в головы.

Тогда алиби Александрову пыталась предоставить его жена, которая ни разу не появилась в судах. «Мы не допрашивали супругу Александрову в судах. Она предоставляла Александрову возможное алиби: говорила, что он с сыном 25 августа 2018 года ходил в детскую комнату в «Сима-ленде». Однако вход в эту детскую комнату был по клубной карте. Александров был там 5 января 2019 года. Но ранее он не посещал это место», — заявляла гособвинитель.

Сам мужчина позже признал вину и рассказал следователям, что готовился к преступлению на протяжении месяца. Все это время он ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

«Я совершил не менее трех выстрелов в область головы девушки, сидящей справа, и не менее трех выстрелов в область головы девушки, сидящей слева, находясь сзади них на расстоянии 5–7 метров в лесополосе. Насколько помню, одну девушку после выстрелов я переместил в лес за ноги, вторую за руку», — рассказал Александров в своих показаниях.

После нападения преступника Солтанова скончалась на месте. Кузнецова смогла прожить еще почти неделю, но в итоге умерла в реанимации ГКБ № 40.

Сам мужчина описал свое состояние после совершения двойного убийства как «крайне тяжелое». «Придя домой, ночью не спал. В содеянном раскаиваюсь, прошу учесть мою позицию активного содействия следствию», — подчеркивал он.

При этом стрелок отмечал в суде, что не согласен с формулировкой мотива как «хулиганские побуждения». По его словам, им двигала «программа возмездия», которую он создал, чтобы отыграться за все издевательства, которые он терпел в школе.

«Убийство двух девушек я совершил с целью отчуждения «смертельного урона». С первого по третий класс и третьего по девятый класс [надо мной] имели место издевательства во время перемен: могли запинать в углу, били руками, ногами, просто оскорбляли», — рассказывал он полицейским.

Как выяснилось позже, мужчина стоял на учете у психиатра. Тем не менее проведенная в ходе следствия экспертиза признала его вменяемым.

Матери убитых девушек остались удовлетворены тем, что Александрову дали пожизненный срок — именно на таком жестком наказании они и настаивали на стадии прений. Ранее они также сообщали о готовность своими силами разобраться с преступником.

«Не надо его сажать на много лет. Дайте его нам на одну минуту, мы его сами разорвем», — обращалась к суду одна из женщин на предпоследнем заседании.