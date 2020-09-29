«Очень странно»: адвокат Конкиных о гибели дочери актера

Судмедэксперты не смогли определить причину смерти 32-летней дочери актера Владимира Конкина. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат семьи Юлия Нитченко.

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«Я вчера была в морге, и там мне выдали заключение о результатах вскрытия Софии Владимировны Конкиной, где указано, что причины смерти не установлены. Необходимо проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Более того, мне сообщили, что информацией о наличии каких-либо веществ в крови они также не располагают», — пояснила юрист.

Она отметила, что с тела уже взяты необходимые анализы: гистология, следы под пальцами, чтобы выяснить, пыталась ли погибшая защищаться, а также образцы волос — на случай, если ее пытались утопить. По словам адвоката, экспертиза будет готова в течение 30-40 дней.

Родственникам из Боткинской больницы передали вещи, которые были с собой у Софии Конкиной — туда они были отправлены фитнес-клубом. Среди этих вещей не было пустой бутылки с вином, никаких штопоров, как заявляли некоторые СМИ. Там находилась бутылка минеральной воды, а также кипа документов, заверила представитель семьи погибшей.

«Мы их исследуем, могу подтвердить, что среди этих документов был договор аренды на квартиру, где София и ее сожитель проживали. Там еще был ряд странных документов.

И нам совершенно непонятно, зачем брать их с собой в выходной день — понедельник и вторник для нее нерабочие. И вот она с кипой документов в 23.00 пошла плавать в бассейн. Это как минимум очень странно», — рассуждает Нитченко.

Она подчеркивает, что в самом фитнес-центре было большое количество видеокамер, однако именно запись из бассейна была повреждена или удалена. Правоохранители изъяли сервер и пытаются восстановить кадры. «Поэтому утверждать, что происходило в бассейне — или она сама утонула, или ей кто-то помог — мы пока не можем», — заключила юрист.

29 сентября 2020 года дело было взято под контроль председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, 22 сентября 2020 года из фитнес-центра, оказывающего физкультурно-оздоровительные услуги в центре Москвы, в больницу была доставлена 32-летняя женщина с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде».

Очевидцы инцидента рассказали газете «МК» подробности случившегося. По их словам, женщина пришла в бассейн около 23.30 — в это время там не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.

Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось. «Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали», — уточнил один из свидетелей. Он отметил, что в спортклубе нет своего медпункта. Спустя некоторое время, несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в реанимации.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины. Следователи изучают должностные инструкции, регламентирующие действия сотрудников фитнес-клуба, на предмет соблюдения обязательных нормативов и правил поведения в бассейне клуба. Расследование по делу продолжается.

Решается вопрос, с кем останется дочка Софии. В данный момент ребенок находится с родственниками. «Мы будем добиваться того, чтобы ребенок остался или с Владимиром Алексеевичем, или с его сыновьями, так как родной отец не платил алименты и уже давно не принимал никакого участия в жизни ребенка», — уточнила адвокат семьи в программе «Прямой эфир».

Друзья и знакомые погибшей в бассейне Софии Конкиной в разговоре с «МК» вспоминали, что она была хорошей матерью, «человеком позитивным, эмоциональным, достаточно открытым, периодически взбалмошной», однако отношения с отцом у женщины были сложные.

Няня ее дочери Наталья Таурина, которая работала в семье Конкиных 2,5 года, рассказала «360», что женщина вышла замуж за известного адвоката, который был старше ее на 15 лет. «Очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа. Жили они небедно, был достаток, всего было полно и хорошо, ездили на отдых», — добавила Таурина.

По ее словам, София всегда находила компромиссы. У мужа была нервная работа, однако Конкина умела сглаживать все конфликты. После развода она жаловалась, что нормальных мужчин нет, не за кого выйти замуж. Однако при этом уже не нервничала из-за развода.

Как писал «МК», дочь актера Владимира Конкина любила общаться на сайтах знакомств. Один мужчина, с которым Конкина познакомилась через Сеть, рассказал, что даже не подозревал о том, что она дочь известного артиста.

«Я Софию не знал так хорошо, просто поверхностно, у нас было одно, два свидания и все. Больше ничего сказать не смогу. Мы не подошли друг другу характерами, скажем так. На этом наше знакомство ограничилось», — отмечал он