Новые аномалии: Гидрометцентр дал прогноз на зиму

Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март. Как сообщает со ссылкой на ведомство сайт kp.ru, предстоящий зимний сезон будет отличаться разными температурными режимами по всей территории страны.

Октябрь в целом будет холоднее, чем год назад, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Однако на северо-западе страны, а также на юге Сибири и в большей части Дальневосточного ФО будет заметно теплее нормы.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

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Декабрь окажется холоднее обычного на Дальнем Востоке — в остальных регионах РФ первый месяц зимы ожидается более теплым. В январе также будут наблюдаться погодные аномалии. Что же до февраля, то последний месяц календарной зимы на большей части России будет холоднее, чем в 2020-м году — кроме, разве что, Приморья.

В марте, по мнению синоптиков, выше нормы температуры будут держаться в Центральной России, Приволжье и на Урале, на юге страны и в Сибири, а также на Чукотке. В Забайкалье первый месяц грядущей весны будет холоднее, чем в 2019 году.

Прошлая зима была аномально теплой — в Москве, к примеру, практически не выпадал снег. По всей России температура значительно превышала норму, а в европейской части России какое-то время и вовсе была плюсовой. В Гидрометцентре придумывали для обозначения погодных аномалий красивые эпитеты, называя зиму 2019-го «розовой» и «вишневой». «В целом, да, зима ожидается нехолодной. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — пояснял Вильфанд. Цвет зимы определяет тот оттенок, который преобладает на прогностической карте того или иного периода, уточнил метеоролог. Розовый цвет означает превышающую нормы температуру.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» призывал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения. «Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

В середине августа 2020 года Тишковец предположил, что эта зима будет нормальной — во всяком случае, на Урале, где превышение температуры будет символическим, в один градус. Однако в Институте физики атмосферы РАН ранее объяснили, что не стоит опираться на погоду уходящего лета для прогнозирования температур предстоящей осени и зимы.

«Тогда бы на европейской территории России было холодное лето — ведь зима-то 2019−2020 года была самая теплая за всю историю наблюдений. И откуда 90% — это такой расчет? Авторы новости опустили подробности, что делает новость малодостоверной», — заявил преподаватель МГУ и кандидат географических наук Павел Константинов РИА «Новости».

8 сентября РИАМО сообщило, что температура воздуха в Московском регионе предстоящей зимой будет находиться в рамках климатической нормы, хотя в последние годы зимние температуры в Москве и Подмосковье стали выше.

«За последние десять лет зимы стали теплее почти на 3-4 градуса в Московском регионе. Вероятность более теплых зим повышается. Но это не исключает холодных аномалий, как это было зимой 2016-2017 года. Но в этом году такие скачки маловероятны. В целом, я думаю, что климат зимой будет в рамках нормы, может, чуть теплее», — сказал заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.