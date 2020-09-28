Не вывели из наркоза: школьница скончалась после удаления зуба

В Оренбурге девятилетняя школьница скончалась после рядовой стоматологической операции. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Оренбургской области.

Реклама

Как передает портал Orenday.ru, ребенка беспокоили болезненные ощущения во рту из-за того, что сверхкомплектный зуб мешал расти коренному. Девочке требовалась операция, но ее долго откладывали из-за пандемии коронавируса.

В итоге врачи все же попросили привезти школьницу в клинику. 23 сентября ее привел туда друг семьи, поскольку родители не могли отпроситься с работы. 24 сентября началась операция — как говорили стоматологи, процедура была рядовой и абсолютно безопасной.

Пациентке удалили лишний зуб, но затем начались проблемы — врачи никак не могли вывести школьницу из наркоза. Их усилия остались безрезультатными — девочка скончалась.

«После операции в связи с гипертермией ее экстренно перевели в реанимацию. Врачи пытались спасти девочку, проводили необходимые мероприятия, но в 13:10 была зафиксирована смерть малолетней», — рассказали в следственном управлении СК России по Оренбургской области.

Родители ребенка сразу обратились в полицию и прокуратуру. Сотрудники СК провели опрос в больнице. Вскрытие тела девочки проводили в присутствии прокурора. Сейчас ожидаются результаты экспертизы. При этом правоохранители не исключают, что школьница скончалась из-за вмешательства докторов.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящее время они работают с персоналом и руководством клиники, изъята документация, которая может иметь отношение к произошедшему.

«Для объективного установления обстоятельств происшествия прокуратуре предстоит сделать выводы о соблюдении больницей всех необходимых стандартов и требований, включая информационное взаимодействие с определенными службами», — отметили в прокуратуре.

Ранее, 6 марта 2020 года, в Пензе травматолога, из-за ошибки которого скончался шестилетний мальчик, осудили на полтора года ограничения свободы с дальнейшим лишением права заниматься врачебной деятельностью в течение двух лет. Об этом сообщали в СК РФ.

Шестилетний мальчик поступил в пензенский травмпункт 6 октября 2018 года с жалобами на боль в правой кисти. Врач, на тот момент исполнявший обязанности заведующего, поставил ребенку диагноз «перелом правой руки», однако не обратил внимания на температуру и отеки, появившиеся у пациента.

По данным СК, он недооценил степень тяжести травмы и не поместил мальчика в стационар, чтобы провести детальную диагностику для уточнения диагноза. Вместо этого травматолог наложил ему гипс и отпустил домой.

Отец мальчика рассказывал порталу «Наш город online», что к вечеру температура сына достигла 40 градусов. Жар спал только после укола, который сделали врачи скорой помощи. Утром 8 октября родители поехали с мальчиком к другому врачу. «Он сказал, что ребенку перетянули лонгетом руку, и вновь переложил его», — сообщал отец.

По его словам, к вечеру рука опухла еще сильнее, после чего родители вновь вызвали скорую помощь. Однако в этот раз их и вовсе стали отговаривать от госпитализации.

«В час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу. Три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно»,

— заявил отец.

Мальчик умер ночью в пензенской областной больнице им. Филатова. В сообщении СУ СКР причиной смерти назвали острую печеночную и сердечную недостаточность, которая развилась из-за синдрома длительного сдавления мягких тканей руки.

Крестный отец погибшего ребенка уточнял, что вызвать скорую помощь мальчику было проблематично. «Четыре скорых не принимали его, только пятая взяла», — пояснял он порталу «Наш город online».

Мужчина считает, что вина в случившемся лежит именно на заведующем травмпункта. «Был перелом руки, он наложили гипс, перетянул, из-за этого начался некроз тканей и интоксикация пошла в мозг», — писал крестный отец в сообществе «Пенза Live» в соцсети «Вконтакте».

6 марта 2020 года Ленинский районный суд Пензы вынес приговор заведующему травмпункта по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».