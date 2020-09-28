«Странные игры»: физрука осудили за домогательства к ученицам

В Магаданской области 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова осудили на 13 лет колонии строгого режима за домогательства к пяти школьницам. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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Следствие и суд установили, что в период с сентября 2017 года по апрель 2019 года, работая педагогом в одной из магаданских школ, мужчина систематически совершал развратные действия в отношении школьниц 1-2 классов. Ученицы утверждали, что во время уроков физкультуры он прикасался к их интимным местам, залезал под одежду.

В ходе заседания Свердлов утверждал, что все его действия находились в рамках приличия — он, по его словам, прикасался к школьницам только тогда, когда во время выполнения упражнений их нужно было страховать. После суда он заявил РИА «Новости», что его оговорила одна из учениц.

«Она обиделась за то, что я ее отругал. Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила. Давай уговаривать других. И первоначально родителей опросили, все нормально. Потом через три недели почему-то появляются новые показания. А следователи — уже дело техники», — рассказал Свердлов. Он добавил, что будет обжаловать решение суда первой инстанции.

Ранее мужчина рассказывал местному телеканалу «ГТРК Магадан», что для него, в первую очередь, было важно страховать детей. Он заверил, что на его уроках за все годы преподавания не было травм. Иногда, по словам Свердлова, дети «присаживаются на колени, секунд на 20, чтобы отдохнуть перед следующим этапом».

Однако мать одной из учениц второго класса, которая написала заявление на преподавателя, отметила, что во время уроков физкультуры он играл с ними в «странные игры»

«Она у меня даже по ночам просыпалась, потому что боялась. Даже когда посадили под арест Андрея Юрьевича, она просыпалась по утрам, плакала, снилось, что он возвращается в школу. То есть он лазил в штаны, как она говорит, трогал половые органы», — рассказывала Ольга Подъяблонская.

В итоге обвинения родителей подтвердили и в региональном Следкоме. Как заявлял телеканалу «ГТРК Магадан» руководитель отдела по расследованиям особо важных дел СУ СК России по Магаданской области Дмитрий Солдатов, информация пошла от матери одного из детей.

«С детьми работали психологи, информация пошла от матери одного из детей. После этого с каждым ребенком с помощью видеофиксации, в присутствии педагогов, законных представителей проводились следственные действия. Дети поясняли, когда, к каким местам, каким образом просовывались руки под одежду, прикасались, уединялся педагог. То же самое показали остальные дети», — отметил Солдатов.

Суд признал Андрея Свердлова виновным в «Совершении действий сексуального характера» и «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года и лишением права занимать должности в образовательных и дошкольных учреждениях сроком на 10 лет.

При этом коллеги Свердлова и другие ученики в обвинениях сомневаются и не верят. «Как это могло произойти на уроке, где еще 20 человек? Почему нам это не стало известно сразу же, а стало известно почти спустя учебный год? Почему дети не доверяют ни нам, ни своим родителям и вовремя не сигнализировали о таком, если это было?» — задалась вопросами директор школы Ирина Драпалюк в разговоре с РИА «Новости».

Ранее похожий инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Там в июне 2020 года 59-летнего учителя физкультуры задержали по подозрению в педофилии. По версии следствия, преподаватель одной из школ Нижневартовска в период с 2015 по 2020 год неоднократно насиловал школьниц.

Известно о трех потерпевших, двум из которых на момент совершения противоправных действий было 15 лет, одной — 16. «Следователями проверяются еще несколько эпизодов преступной деятельности подозреваемого, а также факты сокрытия преступлений руководством школы, которому сведения о непристойном поведении учителя ранее сообщали ученицы», — уточняли в Следкоме.

При этом отмечается, что несовершеннолетние на протяжении долгого времени боялись обращаться в правоохранительные органы. Педагог грозился повлиять на результаты их итоговых экзаменов.

Мужчину задержали, когда он пытался убежать из школы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 132 УК РФ «Развратные и иные насильственные действия сексуального характера» — он находится в СИЗО.

Также была арестована и директор учебного учреждения — ее обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в период с 2015 по 2018 года, женщина, нарушая устав школы, не проинформировала полицию о фактах домогательства до учеников.

В СК подчеркивали, что сокрытие этой информации повлекло за собой продолжение домогательств до детей со стороны учителя физкультуры.