«Мы опасны»: в Киеве предупредили о новом Чернобыле

На Украине может повториться чернобыльская катастрофа, если мощности атомной энергетики не будут приведены в порядок – рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире украинского телеканала «Наш».

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По его словам, власти также проводят неразумную политику в отношении атомной энергетики.

«Нас не боятся, но мы опасны, потому что наша атомная энергетика находится в удручающем состоянии. Последние решения в этой сфере тоже вызывают у меня огромные опасения. Вы видите и слышите многих экспертов, которые говорят, что Чернобыль может повториться в нашей стране», — пояснил политик.

В прошлом месяце Служба безопасности Украины раскрыла многомиллионные хищения в корпорации «Укрбуд» при строительстве объектов в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает сайт спецслужбы.

«Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации «Укрбуд» на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения», — указано в сообщении.

Следствие установило, что в сделке принимали участие «Укрстроймонтаж» и «Укрэнергомонтаж», входящие в состав «Укрбуда».

По данным следователей, в 2017 и 2018 годах данные компании победили в нескольких конкурсах государственных закупок, которые были объявлены «Чернобыльской АЭС» и «Энергоатомом».

«Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплекса инженерно-технических систем физической защиты и комплекса радиационного контроля, а также завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен ($39,8 млн – ред.)», — сообщили в службе безопасности.

По информации СБУ, эти компании одержали победу на торгах неправомерно. Они вступили в сговор для устранения конкурентов и манипуляции ценами. Обе коммерческие структуры значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что повлекло необоснованное выделение свыше 26 млн гривен ($941 тыс.) из государственного бюджета.

В СБУ добавили, что обе фирмы были оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в госзакупках сроком на 3 года.

В апреле прошлого года лесной пожар в зоне отчуждения в Киевской области приближался на расстояние менее двух километров к хранилищам радиоактивных отходов «Подлесный», куда свозили самые опасные высокоактивные вещества после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как сообщало украинское Министерство энергетики и защиты окружающей среды, происходящее представляет критическую опасность, поскольку пожар ведет к загрязнению обширных окружающих территорий радиоактивной пылью.

Тогда правительство Украины выделило около 45 млн гривен из резервного фонда госбюджета для выплат спасателям и проведения операции по ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Несмотря на то, что до Киева от места ЧП 110 км, в столице Украины Государственный научный-технический центр по ядерной и радиационной безопасности фиксировал превышение мелкодисперсных частиц и вредных веществ, как характерных для горения леса, так и не совсем, например – большую дозу радиоактивного нуклида цезий-137.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, указывали, что радиационный фон находился в пределах нормы и нигде «не превышал естественных фоновых значений».

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, взорвался реактор. Ликвидацией аварии занималось более полумиллиона человек. Многие из них из-за облучения серьезно подорвали здоровье, некоторые умерли уже в первые месяцы после начала работ.

По экономическому ущербу, количеству погибших и пострадавших авария расценивается как крупнейшая в атомной энергетике за всю историю.

Стоит напомнить, что, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пытался в первый день после катастрофы понять, что произошло в Чернобыле, он получил неожиданный ответ от президента Академии наук СССР Анатолия Александрова и главы Минсредмаша Ефима Славского.

«Ничего страшного, такое происходило и на промышленных реакторах, но обходилось. А чтобы избежать облучения, надо хорошо выпить, закусить и поспать», — пояснил Славский.