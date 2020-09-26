«Как в компьютерной игре»: выживший курсант о крушении Ан-26

Единственный выживший после крушения военно-транспортного самолета Ан-26 20-летий курсант Вячеслав Золочевский в разговоре с председателем Харьковской областной государственной администрации Алексеем Кучером рассказал подробности авиакатастрофы. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии», — уточнил Кучер.

«Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на парне, который впоследствии находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер»,

— написал он в соцсети.

Кучер добавил, что молодой человек всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Вместе с тем информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.

Как ранее сообщал телеканал «Украина-24», пострадавший — третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба, он получил сотрясение мозга и множественные ушибы, травму ноги. По оценкам медиков, угрозы его жизни нет. Ожидаются, что его выпишут из госпиталя на следующей неделе.

«Состояние его оценивается как средней степени тяжести, эмоциональная перегрузка. Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Какой-то помощи в лечении он не требует. Ожогов у него нет», — отметил начальник военно-медицинского центра, где находится пострадавший, Эдуард Хоршун.

Между тем мать выжившего курсанта Ирина Золочевская рассказала изданию Суспільне Харків, что перед полетом сын звонил ей. «Вчера он позвонил мне в четыре часа дня и сказал: «Мама, у меня полеты будут с шести до девяти вечера». Он был очень довольный, счастливый и ждал этих полетов», — сообщила женщина.

Она добавила, что когда увидела информацию о катастрофе, боялась, что ее сын погиб. Золочевская подчеркнула – Вячеслав рассказывал ей, что полеты уже переносились из-за неисправности техники.

Тем временем знакомые погибших ребят выкладывают в соцсети совместные фотографии и сопровождают их словами прощания с жертвами трагедии.

«Два года, день в день, нога в ногу, военная рутина дала свои следы в памяти и в отношении к другу другу. Очень немало вместе с вами прошли, и это событие просто самое невозможное и ужасное, что могло бы произойти.

Как каждый стремился к тому, что его и погубило. Как же это обидно. Как же это несправедливо», — написал в Facebook однокурсник погибших Сергей Вороненко.

«Андрей, родной, я первый раз теряю кого-то в своей жизни и не ожидал, что это так больно. Осознавать, что человека, с которым ты немало прошел вместе, больше нет. Пишу все это и просто не верю, ведь только буквально месяц назад я был счастлив слышать тебя по телефону, поздравляя с твоим Днем рождения, а теперь я узнаю, что тебя и наших пацанов нет», — отметил еще один друг курсантов в Instagram.

Кроме того, стало известно имя одного из пропавших без вести в результате авиакатастрофы — парня зовут Александр Скочков. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Наблюдатель».

«Сейчас его точная судьба неизвестна. На странице молодого человека в Facebook указано, что он родом из Мелитополя», – отметил канал.

По информации «Наблюдателя», отец курсанта, Игорь Скочков, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ. 14 июня 2014 года он погиб, когда когда его самолет был сбит над Луганском.



Напомним, что в Харьковской области около города Чугуев вечером 25 сентября упал военно-транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины. Борт заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной трассы.

Крушение произошло примерно в 20.45 по местному времени (совпадает с московским) на 530-м километре трассы Киев-Чугуев. Падающий самолет, имеющий бортовой номер 5608, едва не зацепил проезжавший по дороге автомобиль.

После падения самолет распался на части и загорелся, говорилось в сообщении Главного управления МЧС Украины. Спустя час пожар был потушен прибывшими спасателями. Для работы на месте аварии было привлечено 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. В официальном заявлении командования ВВС Украины указывается, что на борту были 7 членов экипажа и 21 курсант второго и третьего курсов Университета воздушных сил имени И. Кожедуба, которые проводили учебный полет. Это были курсанты-штурманы. Двое из них смогли спастись, однако утром 26 сентября один из них погиб в больнице – его тело на 90% было покрыто ожогами.

Незадолго до трагедии один из пилотов самолета — 30-летний майор из Чугуева — сообщал диспетчеру о проблемах с двигателем, сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации»,

— отмечал собеседник издания.