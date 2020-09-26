«Ситуация усложняется»: в Москве вернут соцпомощь из-за ковида

На фоне роста числа случаев коронавируса в Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Реклама

Он напомнил, что с 28 сентября москвичам старше 65 лет, беременным женщинам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома. Оказывать им помощь будут социальные работники.

«Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии. Ваш заказ выполнят социальные работники»,

— пояснил градоначальник. Тем же, кто получает лекарства по льготным рецептам, их будут доставлять на дом. Подавать для этого заявку не нужно.

При этом, по словам Собянина, работающим москвичам старше 65 лет больничные листы оформят автоматически, без заявлений. Для этого работодатели должны лишь направить в Фонд социального страхования соответствующие списки сотрудников.

В то же время людям, страдающим хроническими заболеваниями, и беременным женщинам нужно будет оформить больничные по телефону горячей линии. Кроме того, продолжит работу телемедицинский центр столичного департамента здравоохранения.

В последние дни в Москве ускорился рост заболеваемости коронавирусом. 24 сентября Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается серьезный рост госпитализаций пациентов с выявленным коронавирусом.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — говорил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Так, 25 сентября выявили 1560 новых случаев заражения, тогда как днем ранее их было 1050. Общее число инфицированных в столице достигло почти 282 тыс., умерли за все время с начала пандемии 5129 человек, выздоровели — 242 тыс.

В связи с этим жителям Москвы старше 65 лет рекомендовано с 28 сентября перейти на удаленный режим работы и отказаться от общественного транспорта. При этом Собянин заверил, что социальные карты горожан старше 65 лет власти блокировать не будут. Пенсионерам лишь рекомендуется ограничить круг контактов.

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выходить из дома не является нарушением <...> Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся», — писал ранее чиновник в своем блоге.

«Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», — предупреждал московский мэр.

Собянин подчеркивал, что переход на удаленный режим очень важен, так как весной благодаря переходу на дистанционный формат властям удалось значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня»,

— пояснял Собянин.

При этом обучение в школах и вузах остается в обычном очном режиме. По словам первого замруководителя пресс-службы Собянина Бориса Булая, переход «на удаленку» касается только сотрудников компаний и предприятий. В разговоре с РИА «Новости» он отмечал, что мэр города направит такие рекомендации в более чем 5 тыс. организаций.

«В Москве внимательно следят за ситуацией с коронавирусом во всем мире. Во многих регионах, в том числе Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Те же самые тенденции отмечаются и в Москве. Сегодня мы перешагнули психологическую отметку — более одной тысячи вновь выявленных случаев. Такая тенденция подтверждается и динамикой госпитализаций больных коронавирусом», — поясняли в то же время в оперштабе.

Тем не менее столичные специалисты заверили, что Москва смогла накопить опыт борьбы с коронавирусом. В частности, в городе создан резерв коечного фонда. Столичные власти готовы развернуть его в любое время, а все медучреждения имеют необходимое оборудование и препараты.

«В Москве создана уникальная система ПЦР-исследований, которая позволяет проводить около 70 тысяч анализов в сутки. Это позволяет оперативно диагностировать заболевание, обеспечивать необходимое лечение и прерывать цепочку распространения вируса», — подчеркивали в оперштабе.

Там попросили горожан сократить количество контактов, чтобы снизить риск резкого рода заболеваемости. Помимо этого, столичных жителей призвали носить средства защиты — маски и перчатки — в общественных местах.

«Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста», — сообщали в оперштабе.