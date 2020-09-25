Под прицелом камер: нужна ли России система распознавания лиц

Камеры борются с преступностью

В 10 крупных городах России в тестовом режиме запущена московская система видеонаблюдения с распознаванием лиц. Об этом сообщила компания NtechLab, которая и является ее разработчиком.

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При этом NtechLab, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров, не рассказала, в каких именно городах тестируется система. Известно лишь о том, что в Нижнем Новгороде появится три тысячи подключенных к ней камер.

Их расположат на остановках, в общественных местах и домофонах.

«Часть из них может заработать уже до конца 2020 года — это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц»,

— пояснил изданию «Коммерсант» сооснователь NtechLab Александр Кабаков.

В столице данная система применяется уже в течение трех лет. Как рассказали «Газете.Ru» в Департаменте информационных технологий Москвы, до конца 2019 года система распознавания лиц работала в пилотном режиме на 1,5 тыс. потоков с камер Городской системы видеонаблюдения.

«Пилот доказал эффективность системы, и с января 2020 года к модулю распознавания лиц были подключены уже 105 тыс. потоков с камер. При этом только за новогодние праздники (10 дней) алгоритмы распознавания лиц помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать 34 человека, находившихся в федеральном розыске», — подчеркнули в ведомстве.

Представители метрополитена в свою очередь отметили в беседе с агентством «Интерфакс», что благодаря данному видеонаблюдению число правонарушений в московском метро сократилось вдвое за последние 2,5 года, однако точных цифр они не назвали.

«Согласно исследованиям McKinsey Global Institute, использование данного сервиса «умного» города позволяет на 30-40% снизить количество преступлений и на 20-35% сократить время аварийного реагирования», — пояснил «Газете.Ru» гендиректор IT-компании VisionLabs, которая также занимается разработкой камер с системой распознавания лиц, Дмитрий Марков.

Пользуются системой распознавания лиц и за рубежом. В США, по данным телеканала CNN, в 2018 году данная технология предотвратила въезд в Соединенные Штаты 26 предполагаемых преступников за три месяца. А в 2017 году в одном Нью-Йорке система помогла осуществить 4 тыс. арестов на дорогах.

В июне 2017 года в Великобритании впервые арестовали мужчину, которого помогла обнаружить система распознавания лиц. Им оказался Ахмед Хассан, который устроил взрыв на станции метро «Парсонс-грин».

Также с помощью видеокамер полиция вычислила Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти считают исполнителями покушения на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери.

Вместе с тем Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей в Нью-Дели в Индии запустил испытание с использованием технологии распознавания лиц, в результате которого всего за четыре дня было идентифицировано 2930 пропавших без вести детей.

«Курьер или потенциальный преступник?»

Видеозаписи с городских камер проходят анализ в онлайн-режиме. Система на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. На все действия алгоритма требуется всего лишь пара секунд.

В московском департаменте информационных технологий объяснили «Газете.Ru», что система распознавания лиц в столице построена по мультивендорной модели: к единому детектору, который выделяет в кадре лица людей, подключены алгоритмы распознавания лиц трех независимых производителей. «Это позволяет добиться более высокой точности распознавания за счет уникальных особенностей каждого алгоритма», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что система распознавания лиц работает в строгом соответствии с законодательством РФ — записи с камер видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан.

«Доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов, а передача такого доступа иным лицам является незаконной. Личность гражданина в случае срабатывания системы распознавания лиц устанавливают сотрудники правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством»,

— сказали в департаменте.

Эксперт сервиса «Битрикс32» Сергей Кулешов тем временем рассказал телеканалу ОТР, что система распознавания лиц может также определять поведенческие характеристики.

«Она понимает, что одни и те же люди посещают какое-то место. Или ходят по одному и тому же маршруту. И за счет таких данных можно определять, когда они ведут себя неадекватно. В частности, вот в ваш подъезд заходит человек, который никогда в жизни в этом подъезде не был, и что же ему там нужно? Это курьер, который так же посещает и другие места постоянно, или это потенциальный преступник?» — пояснил специалист.

«Ненужная и дорогостоящая затея»

По расчету IT-компании «Крок», внедрение системы распознавания лиц в крупном городе в среднем обойдется в 100-110 млн руб. — основные затраты придутся на видеокамеры и создание центра обработки данных (ЦОД). И если первое в некоторых городах есть, то второго нет практически нигде, пишет «Коммерсант».

Гендиректор компании VisionLabs подчеркивает, что на обеспечение городов подобными камерами деньги будут выделять из региональных бюджетов. «Строить ЦОД, покупать софт, создавать инфраструктуру и обслуживать ее — не самая дешевая история для многих регионов», — добавил Дмитрий Марков.

При этом в российских областях есть более важные проблемы, требующие денежных вложений, уверен член комитета по региональной политике Алексей Корниенко. «Вводить такую систему в регионах полностью нецелесообразно. Куда не посмотри, везде одни проблемы. Только недавно я вернулся из Хабаровского края, и я в ужасе от состояния школ — они рассчитаны на 500-600 человек, а обучаются там тысячи. Внешне выглядят убого. Вот куда надо деньги тратить», — заявил чиновник «Газете.Ru».

«Надо, чтобы молодежь не уезжала. А вместо этого собираются каждый год вдувать огромный бюджет в камеры. Ненужная и дорогостоящая затея», — заключил депутат.

С ним согласилась и урбанист Катерина Куралова. Она заметила, что в рамках городского бюджета 110 млн рублей – не очень большая сумма, тем не менее ей можно было бы найти иное применение.

«Внедрение такой системы, на мой взгляд, не может быть одной из главных задач городов в ближайшем будущем. В городах много других проблем с нехваткой инфраструктуры и враждебной средой, не позволяющей людям комфортно использовать город. И решение этих проблем важнее. Например, во многих регионах России требуется кардинальное обновление общественного автопарка», — пояснила она «Газете.Ru».