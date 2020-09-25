Вывод коек из резерва: в Москве растет число больных COVID-19

Московские власти начали выводить из резерва коечный фонд, который был сохранен для пациентов с выявленным коронавирусом. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперштаб столицы.

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«В Москве наблюдается общемировая тенденция — рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Поэтому мы работаем над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинаем вводить резервные мощности, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции и не задействовались для оказания других видов медицинской помощи, а также объекты, которые использовались в качестве обсерваторов», — сказала чиновница.

Оперштаб при этом заверяет, что плановая и экстренная помощь будут оказываться в полном объеме.

За последние сутки в России зарегистрировано 7 212 новых случаев коронавируса почти во всех регионах страны. Каждый четвертый пациент не имел клинических проявлений болезни. При этом первую строчку по количеству новых случаев заболевания держит по-прежнему Москва. Здесь коронавирус был выявлен у 1 560 жителей города. Большинство из них — 40,3% — москвичи в возрасте от 18 до 45 лет.

За сутки в стране умерли 108 человек, полностью выздоровели 4 317 человек.

С начала эпидемии коронавируса в России было зафиксировано 1 136 048 случаев коронавируса. Распространение нового типа вируса затронуло каждый регион страны. За весь период умерли свыше 20 тыс. россиян, выздоровели более 934 тыс. человек.

За последние сутки в московские больницы поступили 797 пациентов. При этом за день специалисты Москвы провели 70 тыс. тестирований, которые определяют наличие инфекции. Всего в столице было выявлено почти 282 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 242 883 москвича, умерли более 5 тыс. пациентов.

Пока в городе наблюдается рост заболеваемости, власти закрывают магазины, в которых не соблюдались правила ношения индивидуальных средств защиты.

«За последние сутки была ограничена деятельность еще шести предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе «Пятерочка» и Eurospar», — сообщил руководитель департамент торговли и услуг Алексей Немерюк.

Всего по решению Роспотребнадзора были закрыты почти 50 магазинов столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге ответил на вопросы горожан. Градоначальник заверил, что социальные карты горожан старше 65 лет власти блокировать не будут. Пенсионерам лишь рекомендуется ограничить круг контактов и как можно реже пользоваться общественным транспортом.

«Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит, выходить из дома не является нарушением <...> Нет, мы не блокируем социальные карты. Москвичи старшего поколения понимают всю серьезность складывающейся ситуации. Поэтому я надеюсь, что их поездки на общественном транспорте значительно уменьшатся», — написал чиновник.

Собянин уточнил, что москвичи с хроническими заболеваниями и работающие пенсионеры смогут получить больничные с понедельника, 28 сентября. Для этого первой группе людей следует обратиться по телефону горячей линии 8-495-870-45-09. Работающим пенсионерам больничные выпишут централизованно по заявкам работодателей.

«Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений. Но в то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», — предупредил московский мэр.

Сергей Собянин подчеркнул, что переход на удаленный режим очень важен, так как весной благодаря переходу на дистанционный формат властям удалось значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — пояснил Собянин.

В мэрии, по его словам, треть сотрудников будет переведена «на удаленку» уже с понедельника.