«Он угрожал»: нижегородец убил 9-летнюю школьницу из мести

В Нижегородской области задержали 34-летнего местного жителя Павла Суркова — он подозревается в убийстве девятилетней дочери экс-сожительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла 24 сентября 2020 года в поселке Неклюдово Борского района. В тот день ребенок вышел из школы и не вернулся. Около 17.00 ее последний раз видели, когда она вышла на остановке из школьного автобуса и направилась домой.

На камерах видеонаблюдения видно, что по пути ее встретил Сурков — девочка его знала и сама пошла с мужчиной. После этого поздно вечером ее тело было найдено в безлюдном месте — криминалисты установили, что она была задушена.

По данным местного портала NN.ru, в ходе допросов предполагаемый злоумышленник признался, что расправился со школьницей из мести к ее матери. По его словам, после освобождения из тюрьмы он пытался наладить отношения с матерью погибшей, однако получил отказ.

Следственным комитетом по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Выполняется комплекс неотложных следственных действий. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета.

Также следствие проводит проверку по факту еще одного убийства. По предварительным данным, накануне трагедии мужчина выпивал с 46-летней знакомой, после чего, разозлившись, забил ее молотком. В ходе осмотра тела у нее была обнаружена черепно-лицевая травма.

В свою очередь соседи убитой девочки рассказали о том, как жили Сурков и мать ребенка до того, как мужчина попал в тюрьму. «Они жили какое-то время вместе, но потом поругались, и она от него ушла, вернулась в семью. Говорят, что он приезжал и угрожал, что отомстит. По словам соседей, у женщины не складывались отношения с ее бывшим сожителем. И он частенько ей угрожал», — рассказал сайту kp.ru сосед семьи.

Известно, что нижегородец ранее был судим за грабежи, разбои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По информации Telegram-канала «Полковник Трифонов», который ведет бывший начальник центра «Э» Нижегородской области, подозреваемый не только провел в местах лишения свободы много времени, но и подвергался там издевательствам, в том числе сексуального характера. Это, по мнению автора, спровоцировало его на такую жестокость.

Ранее похожая трагедия произошла и в Ярославской области. Там 15 сентября 2020 года тела двух девочек — 8 и 13 лет — обнаружила их мать. По подозрению в совершении преступления был арестован 41-летний сожитель женщины Виталий Молчанов.

По версии следствия, Молчанов заподозрил женщину в неверности из-за того, что она сутками задерживалась на работе. В один из вечеров, когда гражданская жена снова отправилась на дежурство и оставила его с дочерями, мужчина выпил три бутылки коньяка, после чего напал на детей.

Сперва он изнасиловал школьниц, после чего зарезал и расчленил. СМИ отмечали, что некоторые из останков мужчина запек в фольге. После этого он скрылся с места происшествия.

Известно, что мать убитых переехала к Молчанову всего месяц назад после знакомства в сети, передавала областная прокуратура. Как отмечают ее знакомые, у пары все было хорошо.

Между тем в конце августа 2020 года в Свердловской области осудили 42-летнего местного жителя за убийство двухлетней внучки сожительницы. Было установлено, что в марте 2019 года когда хозяйка квартиры ушла на работу в ночную смену, оставив внуков на попечительство мужчины.

«Вечером 23 марта мужчина налил себе в кружку спиртосодержащую жидкость. В это время 2-летняя внучка, игравшая в этот момент в комнате, случайно опрокинула ее со стола.

Из-за разлитого алкоголя мужчина пришел в ярость и нанес не менее 48 ударов в жизненно важные органы ребенка и не менее 15 раз ударил ребенка о выступающие части холодильника», — сообщалось в суде.

После этого он сам вызвал сотрудников правоохранительных органов. В ходе приговора судья отметил, что Окулов причинил девочке сильные страдания — всего на теле ребенка было 47 ударов от кухонного ножа.

При этом свою вину злоумышленник не признал, заявив, что обнаружил девочку мертвой на кухне. Возможным убийцей он назвал ее родного отца — якобы тот мог убить дочь из личной неприязни.

В итоге суд признал свердловчанина виновным в убийстве малолетней и приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того он должен будет выплатить 74 тыс. рублей компенсации родственникам жертвы.