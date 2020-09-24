«Отчаянная вещь»: добровольцев массово заразят коронавирусом

В Великобритании планируют начать первые в мире испытания вакцины против коронавируса, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать SARS-CoV-2. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организаторов исследования, которые планируют выступить публично на следующей неделе.

По данным издания, процедуры начнутся в январе 2021 года на территории специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона при строгом соблюдении карантина участниками исследования — уже согласилось около 2 тыс. человек. Более того, каждый из них получит более £4 тыс. (около 400 тыс. рублей).

Людей, которые решили испытать препарат, привьют, а затем спустя месяц намеренно заразят короновирусной инфекцией, после чего поместят под наблюдение, чтобы оценить эффективность вакцины. При этом для снижения риска развития осложнений будет использоваться противовирусный препарат «Ремдесивир», пишет FT.

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Пока неизвестно, какую вакцину будут делать британцам. Всего в стране тестируется две: препарат на основе рекомбинантного вирусного вектора, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также экспериментальная РНК-вакцина, созданная Имперским колледжем Лондона.

Между тем, как пояснил «Газете.Ru» вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альштейн, подобные эксперименты проводились еще при зарождении вакцинологии. Он рассказал, что в 1796 году ученые проиммунизировали ребенка штаммом вируса коровьей оспы, а спустя две недели ввели живой вирус натуральной оспы — мальчик пережил испытания.

«Это действительно отчаянная такая вещь. Хотя когда-то вакцинология так и зародилась. В наше время, конечно, так уже обычно не делают», — отметил специалист.

По его мнению, для эксперимента британцы тщательно подберут добровольцев — здоровых людей в возрасте от 20 до 40 лет, после чего повторно оценят их состояние и начнут исследования. «Потом их привьют, заразят и после этого будут тщательно следить за появлением симптомов и, если они будут появляться, они начнут их лечить», — подчеркнул Альштейн.

При этом вирусолог не сомневается, что если власти Великобритании одобрят данные испытания, то добровольцам не только заплатят за участие, но и дадут страховку — жизни и потери трудоспособности.

«Судя по тому, как у нас развивается эпидемия — как и кто болеет — они не так уж страшно и рискуют, потому что будет отобранный контингент, которому не грозит, даже в случае, если что-то пойдет не так, тяжелая форма. Однако исключить этого нельзя — заболевание очень коварное», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Альштейн добавил, что такие древние методы проверки вакцины являются самым быстрым способом. Однако во всем мире, в том числе и в России, по его словам, власти перестраховываются от таких испытаний, поскольку нельзя проследить за тем, как будет протекать инфекция у проиммунизированного человека.

Британским коллегам, по его словам, важно только одно — создает ли препарат барьер против заболевания. «Если доброволец заболеет, то его сразу начнут лечить, будут применять «Ремдисивир», лекарство, которое по- настоящему подтвердило, что помогает. Их быстро положат на койки и будут восстанавливать в клинических условиях», — посетовал Альштейн.

Он добавил, что если испытания начнутся в январе 2021 года, то уже к февралю-марту ученые получат результат. Вирусолог также рассказал, что к этому времени и ряд российских исследователей представят еще несколько разрабатываемых вакцин.

«У нас разрабатывается еще несколько вакцин. В ближайшее время они перейдут к третьей фазе испытаний. Это вакцина «Вектора», Центра им. Чумакова, в Санкт-Петербурге и ученые Московского университета также готовят. Будет вакцинная эпопея», — сообщил сотрудник Центра им. Гамалеи.

В России испытания проводят, как принято во всем мире — двойным слепым методом, пояснил Альштейн. В этом случае никто до полного учета результатов не знает, какой группе добровольцев дали вакцину, а какой плацебо. Тайна, по его словам, хранится в запечатанном конверте в сейфе.

Дальше ученые наблюдают за тем, как они естественным путем заражаются. Идет пандемия, люди заболевают и в том числе и те, которые участвуют в эксперименте. После этого исследователи смотрят разницу между этими группами. Если быстро число инфицированных появится в одной из групп, то конверт с данными о вводимом препарате распечатывают.

«Исследование может закончится гораздо раньше, а может тянуться около полугода. Это зависит от уровня заболеваемости. Если люди заражаются меньше или наравне из группы плацебо, то вакцина вредна или бесполезна. Если получившие вакцину заражаются мало или вообще нет, то препарат хороший. Это очень объективный подход к исследованиям», — заключил собеседник «Газеты.Ru».