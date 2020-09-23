«Сложно для полиции»: кто подделывает справки об отсутствии ковида

В отпуске, при возвращении на работу, в университет или школу все чаще требуется справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Для ее получения нужно всего лишь сдать тест, однако некоторые люди ищут более простые пути и обращаются к мошенникам. Оказывается, документ можно получить всего лишь за 20 минут и тысячу рублей — просто купив его в интернете.

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Как выяснила «Газета.Ru», как минимум две первых страницы в Google по запросу «купить справку об отсутствии коронавируса» выдают сайты, торгующие липовыми документами.

На одном из них корреспонденту издания The Insider обещали справку об отрицательном тесте на ковид за 1000 рублей и предложили передать ее с курьером в любую точку Москвы. Когда же журналист спросил, могут ли ему продать справку при положительном тесте на коронавирус, ему без раздумий ответили: «Да».

На другом сайте утверждают, что имеют доступ к базе крупной известной лаборатории «Гемотест». Мошенники встречаться отказываются, а электронные сканы справок отправляют через WhatsApp. За это они требуют 2300 рублей на карту Сбербанка (при одновременном заказе большого количества справок цены дешевле), угрожая в случае неоплаты удалить подтверждение справки из базы «Гемотеста».

The Insider проверил QR-код на справке: он ведет на gemotest.com.ru — фейковый сайт с редиректом на настоящий сайт «Гемотеста».

Кроме того, существуют и группы в социальных сетях, которые также предлагают сделать справку об отсутствии коронавируса. Первое же сообщение на стене одного из пабликов «Вконтакте» гласит: «Мы работаем без предоплаты. Справки оформляются на русском и английском (для выезда за границу) в электронном формате PDF».

Далее автор группы заявляет, что результаты «тестов» высылаются на электронную почту, а проверить их подлинность можно по QR-коду – достаточно навести на него камеру смартфона. «При желании справку можно распечатать, но делать это не обязательно, она считается действительной в электронном виде», — добавляется в сообщении.

Администратор паблика также опубликовал фотографию примера справки, якобы сделанной в лаборатории «Гемотест». Интересно заметить, что самому автору сообщества 23 года – свой профиль в соцсети он решил скрыть.

В Instagram «Газета.Ru» насчитала как минимум 9 аккаунтов, торгующих справками об отсутствии COVID-19. Все они переводят на чаты Telegram, где, видимо, и происходят сделки.

В Роспотребнадзоре отказались отвечать «Газете.Ru», каким образом можно определить, настоящая ли справка, – в ведомстве порекомендовали обратиться с данным вопросом в правоохранительные органы. Однако юристы уверены: те, кто думает, будто поддельную справку отличить от настоящей невозможно — глубоко заблуждаются.

«Безусловно, из-за огромного объема выдаваемых справок каждую из них проверить весьма затруднительно, однако регулярно проводятся выборочные проверки (например, для пассажиров авиарейсов) на предмет подлинности. В случае обнаружения такой справки уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя», — объяснил ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Дмитрий Липин «Газете.Ru».

По словам юриста, основной проблемой является то, что большинство изготовителей поддельных справок предоставляют свои услуги в интернете, находясь при этом в других государствах.

«Выявить, кто они и где располагаются, несложно, гораздо сложнее привлечь их к ответственности, например, если речь идет о государстве, с которым не заключено соглашение об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам», — пояснил Липин.

Эксперт подчеркнул, что российское законодательство крайне нуждается в норме, позволяющей̆ блокировать подобные предложения в сети, но самой эффективной мерой, считает юрист, будет принятие соответствующих решений на международном уровне, поскольку такая проблема актуальна для всех стран.

Наказанием за использование и подделку документов будет ограничение свободы сроком до трех лет, арест сроком от четырех до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет — ответственность предусмотрена как уголовным (статья 327 УК РФ), так и административным (статья 19.23 КоАП РФ) кодексом.

«В случае же если по вине зараженного человека пострадают люди, ответственность будет существенно серьезней», — уточнила член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.

Однако, как сообщил анонимный источник в МВД РФ изданию The Insider, полиция не заинтересована в расследовании подобных криминальных схем. Во-первых, ст. 327 УК — с точки зрения внутриведомственной статистики преступление небольшой тяжести – «такими историями неинтересно заниматься», считает правоохранитель. Во-вторых, даже эту статью УК непросто применять.

«Непонятно, как квалифицировать эту деятельность. 327 УК работает при подделке паспортов, военных билетов и еще некоторых официальных документов. Даже подделку справки 2-НДФЛ почти нереально квалифицировать по этой статье.

Да, такие справки продают жулики, но они пользуются пробелом в законодательстве. Все это слишком сложно для полиции, которая и так перегружена более тяжкими, но юридически ясными уголовными делами»,

— рассказал сотрудник министерства.

«Газета.Ru» отправила в МВД запрос с просьбой рассказать, каким образом в полиции борются с подобными правонарушениями.