Любовь ушла: как питерский актер расправился с трансгендером

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего актера Юрия Яновского (также известного под псевдонимом Юра Тверской), подозреваемого в убийстве и расчленении 24-летней трансгендерной девушки из Таджикистана. Об этом сообщили РИА «Новости».

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Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, мужчина состоял в закрытом гей-сообществе. 13 января 2020 года он пригласил трансгендерную девушку в апарт-отель на Васильевском острове для оказания интимных услуг.

Когда же та пришла, Яновский решил, что его хотят усыпить и обокрасть, поэтому зарезал гостью кухонным ножом, после чего расчленил тело пилой и выбросил останки в реку Мга Кировского района Ленинградской области.

В июне же 2020 года части тела нашел 16-летний школьник из Санкт-Петербурга. Он купался в реке и на ее изгибе — в месте, где образовалась небольшая заводь — почувствовал резкий запах гниения, а затем обнаружил и сам труп без конечностей и головы. Подросток вызвал полицию – как передает «Московский комсомолец», правоохранители были обескуражены находкой, так как тело погибшего было мужское, однако при этом с женской силиконовой грудью.

«Погибший оказывал сексуальные услуги, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Сотрудники изучили связи погибшего и вышли на след его постоянного и, как выяснилось, последнего «клиента». Оперативникам стало известно, что подозреваемый, также как и его жертва, состоял в закрытом гей-сообществе. Он задержан в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте, 12». При этом после убийства Яновский решил скрыться в Твери, но потом вернулся в Санкт-Петербург.

Следователи выяснили, что подозреваемый уже был судим. В 2017 году он устроил стрельбу в квартире актерского дома Басина на площади Островского во время игры в покер. Тогда его осудили на один год условно по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Как сообщает издание «Лента.ру», по факту произошедшего возбудили уголовное дело. «Газета.Ru» отправила запрос в Следственный комитет РФ с просьбой подтвердить возбуждение уголовного дела.

Напомним, что в феврале 2020 года в Челябинске возбудили уголовное дело об убийстве 46-летнего дворника, который на протяжении 30 лет скрывал, что является женщиной. Об этом сообщали в областном управлении Следственного комитета.

Обезображенное тело обнаружили 11 февраля в ванной общежития Тракторозаводского района, сообщает газета «Московский комсомолец». Издание отмечало, что убийство произошло в ночь с 10 на 11 февраля. Тогда гражданская жена дворника Алена легла в больницу, а мужчина остался в общежитии один.

В тот день он отправился на романтический ужин с соседкой — Алена знала, что Валера испытывает к ней влечение. «Есть такая категория женщин, которым в чужой тарелке вкуснее. Эта из той же породы. У Инны на тот момент был мужик», — рассказывала гражданская супруга погибшего «Московскому комсомольцу».

Вскоре после встречи Валера признался ей, что вступил с соседкой в интимную связь, и попросил прощения. В том же разговоре он заявил, что раскрыл свой фактический пол соседям. На следующее утро Алена не смогла дозвониться до мужчины.

«Бабушки-соседки рассказали, что общежитие ходило ходуном всю ночь. Они боялись сунуть нос за дверь, но многое слышали и видели. Слышали нечеловеческие крики, видели, как Валеру полумертвого вытаскивали на улицу и кидали в снег»,

— рассказывала Алена «МК».

Только под утро мужчину принесли обратно в общежитие и бросили в ванной. «Его били, об его голову разбили старый советский телевизор. Кроме избиения было и изнасилование. Мне мои знакомые эксперты сразу сказали», — отмечала собеседница издания.

Женщина убеждена, что в нападении участвовали три человека, однако задержан пока только один — брат соседки, с которой Валера провел вечер.

Между тем следствие не исключало, что к убийству мог привести бытовой конфликт. По данным СК, на Валеру из ревности мог напасть муж соседки, с которой он устроил застолье в роковой день. В ведомстве завели уголовное дело по статье «О причинении тяжкого вреда здоровью».