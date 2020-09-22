Не тот вирус: спасает ли лихорадка денге от COVID-19

Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовало агентство Reuters — оно проведено профессором американского Университета Дьюка Мигелем Николелисом.

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В этой работе исследователи сравнили географическое распределение случаев заражения коронавирусом в нескольких регионах Бразилии, в других частях Латинской Америки, в Азии и на островах Тихого и Индийского океанов с распространением в этих же зонах лихорадки в 2019 и 2020 годах.

Николелис обратил внимание на то, что в местах с более низким уровнем распространения коронавирусной инфекции в этом и прошлом году произошли крупные вспышки лихорадки денге. Кроме того, анализ крови людей, у которых есть иммунитет к тропической болезни, показывает ложноположительный результат на COVID-19.

«Это поразительное заключение допускает интригующую возможность наличия иммунологической перекрестной реактивности между серотипами флавивируса денге и SARS-CoV-2.

Если эта гипотеза подтвердится, то это может означать, что лихорадка денге или иммунизация [против нее] эффективной и безопасной вакциной могут обеспечить определенный уровень иммунологической защиты против коронавируса», — подчеркнул Николесис в разговоре с Reuters.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев пояснил «Газете.Ru», что вирус, вызывающий лихорадку денге, и коронавирус — это неродственные вирусы.

«Они отличаются больше, чем мы от кишечной палочки. Поэтому вероятность того, что это именно кросс-реактивные антитела, то есть те, которые выработались в результате одной инфекции и действуют на другую, крайне низкая. С другой стороны, в эпидемиологии часто бывает, что какие-то явления или факторы статистически связаны, но при этом независимы», — отметил специалист.

Лукашев добавил, что в разных странах могут быть различные факторы, которые действуют вместе. Например, хорошо известно, что вспышки коронавируса протекают не так тяжело в странах с более низким социально-экономическим уровнем. Однако они больше подвержены вспышкам лихорадки денге.

Самые тяжелые вспышки коронавируса фиксировались в странах с высоким социальным уровнем и долей возрастного населения. Однако там по климатическим условиям не может быть вспышек лихорадки денге.

«В большинстве тропических стран денге переносится комарами. Всего есть четыре типа вируса денге. В первый раз заболевание обычно протекает достаточно спокойно, то есть это может быть лихорадка, сыпь, слабость, общеинфекционные симптомы — тяжелые последствия встречаются редко.

Но если человек заболевает второй раз, другим типом, то это протекает намного тяжелей и может кончится летальным исходом», — пояснил Лукашев.

Инфекционист Лилия Дроздова добавила, что при денге появляются такие симптомы как лихорадка, интоксикация, миалгия (боль в мышцах — «Газета.Ru»), артралгия (боль в суставах — «Газета.Ru»), сыпь и увеличение лимфатических узлов.

«Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. Каждый год более 50 млн человек заражаются этим вирусом и от 10 до 20 тыс. человек умирают. Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары», — уточнила Дроздова в разговоре с «Газетой.Ru».

Также медик уточнила, что, например, в Африке, не может быть крупной вспышки коронавируса, поскольку у них много разных болезней и иммунный ответ у них более сильный.

«В тех странах, где люди привыкли к разным вирусам и бактериям, безусловно количество заболевших будет меньше. Либо протекать оно будет бессимптомно. Сложно оценить, поскольку те регионов, о которых говорится в исследовании, вряд ли осуществлено массовое тестирование населения», — заключила специалист.