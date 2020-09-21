«Солнца будет много»: в Москве начинается бабье лето

С 22 сентября в столичном регионе России начинается бабье лето — об этом рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«После холодной погоды и дождей, которые проходили в субботу и воскресенье, наконец наступает период, который называют бабьим летом», — заявил он. По словам синоптика, температурный фон будет составлять +20°C и выше. Он объяснил, что такое потепление объясняется тем, что Москва и ее область будут находиться сначала на северной, а затем на восточной периферии антициклона, а его центр будет располагаться в южном федеральном округе и позже сместится на восток.

Как уточнил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, максимально на этой неделе воздух прогреется до +23°C в дневные часы. По ночам при этом ожидается +10…+12°C.

«В целом, температурный режим будет на 5-6° выше климатической нормы начала второй декады сентября. Такая температура обычно соответствует последним дням августа»,

— отметил метеоролог. По его словам, тепло принесут ветра с юга Европы. «Воздушные потоки на севере антициклона, на его восточной и западной периферии – это западные, юго-западные и южные ветра, поэтому будет тепло», — подтвердил слова коллеги Вильфанд.

При антициклоне нисходящее движение по вертикали будет препятствовать образованию облаков. «Солнца будет много, а воздух будет прозрачным – обязательное условие для бабьего лета», — сказал руководитель Гидрометцентра РФ.

В связи с изменением давления и образованием антициклона 22 сентября еще будет ветрено, а вот следующие дни будут «тихие, спокойные и сухие», рассказал «Газете.Ru» Синенков. Влажность при этом составит 35-40% в дневные часы, по ночам же могут образовываться небольшие туманы. По словам метеоролога, такая погода продлится «как минимум до начала следующей недели, включая выходные».

Вслед за бабьим летом придут дожди. «Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию. Тот циклон, который в четверг навел шороху в Санкт-Петербурге, придет в центр Европейской России и подпортит нам погоду», — пояснял ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Однако в октябре возможно и повторение бабьего лета. «Такое часто бывает, будет не так тепло, но периоды хорошей погоды вероятны. Я бы предположил, что в этом году второе бабье лето будет в октябре с вероятностью 70-80%», — заявил специалист.

С его словами согласился и Вильфанд. «Да, такое возможно, но конкретный период прихода второго бабьего лета может быть спрогнозирован только за два-три дня до его начала. Даже метеорологи шутят: «Второе бабье лето приходит неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня». Так что неожиданность будет предусмотрена», — рассказал он «Газете.Ru».

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщала газете «Вечерняя Москва», что первые серьезные похолодания в столичном регионе начнутся во начале октября.

«Серьезных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным»,

— отмечала синоптик.

Она подчеркивала, что температурные показатели до конца текущего месяца не будут ниже восьми градусов тепла. Кроме того, по ее словам, не стоит ожидать и холодной зимы.

«Действительно, зима ожидается довольно-таки теплая, но пока давать характеристику рано, поскольку более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября», — добавляла метеоролог.

В то же время специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял порталу kp.ru, что в этом году россиянам не стоит ожидать повторения аномально теплой зимы-2019/20.

«В этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы», — говорил он.

Тишковец подчеркивал, что превышение температурной нормы возможно, но незначительное. Самым теплым месяцем зимы, согласно его прогнозу, будет февраль.