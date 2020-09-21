«Не выходить из дома»: для кого опасна прививка от COVID-19

Вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной, если не покажет свою эффективность на людях старше 65 лет. Однако именно на них ее пока не испытывают, рассказал «Газете.Ru» академик РАН Вадим Покровский.

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«Исследования должны быть более широкими. Например, наиболее интересная для исследования группа сейчас не испытывает на себе вакцину — это люди старше 65 лет. Они переносят вирус наиболее тяжело, а значит, на основании их результатов будет уже ясно, нужна ли вообще вакцина. Тем более если сейчас большая часть населения и так переболеет и приобретет иммунитет», — объяснил эксперт.

По словам вирусолога Центра им. Гамалеи Анатолия Альштейна, ожидать от вакцины масштабного спасительного эффекта также не стоит, так как в России будут привиты максимум 50% населения.

«Вряд ли удастся привить даже половину граждан РФ. И по личным убеждениям людей, и по экономическому фактору: ее просто не будут выпускать в таких количествах. Все желающие ее, безусловно, получат. Но даже если агитация увеличится после того, как вакцина докажет свою эффективность, их количество все равно резко не возрастет», — подчеркнул Альштейн в беседе с «Газетой.Ru».

Единственное, что могло бы повысить количество привитых граждан, это введение обязательной вакцинации, уверен специалист. Тем не менее, в России ее не будет.

«Обязательной она точно не будет, а в таких случаях многих она так и обойдет стороной. Кроме того, есть те, кому она просто противопоказана. Такие люди будут защищаться по-другому. Например, в том случае, если делать прививку нельзя по медицинским показателям, то лучше вообще не выходить из дома. Если уж и приходится, то использовать маску в людных местах, мыть руки и дистанцироваться от источников инфекции», — отметил вирусолог.

Как объяснил «Газете.Ru» профессор, член Президиума РАЕН, сотрудник НИИ имени Гамалеи Виктор Зуев, в первую очередь прививки противопоказаны беременным женщинам, поэтому их важно максимально оградить от заражения.

«Их и прививать нельзя, и лечить сложно. Даже со стариками и детьми ситуация намного проще, так как можно подключать полноценную процедуру лечения», — заявил он.

Еще одной группой риска в вопросе вакцинации являются люди с первичными иммунодефицитами. По словам академика Покровского, им вакцина может угрожать серьезными последствиями для организма.

«У них не будет полноценного иммунного ответа. И хотя выпущенные вакцины не содержат живого вируса, из-за аденовирусного вектора в организме могут начаться неправильные реакции, которые приведут к осложнениям», — отметил он.

Необходимость прислушиваться к запретам подчеркнул и профессор Зуев. «Тут же нельзя сказать: нельзя, но если очень хочется, то можно. Тут стоит вопрос жизни и смерти», — сказал медик.

Вакцинация от коронавируса также противопоказана при системных заболеваниях крови, красной волчанке и различных аутоиммунных заболеваниях, заявлял врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, любые заболевания, при которых пациенту назначается курс иммунодепрессивных препаратов, являются противопоказаниями для вакцинации. Среди них, в частности, онкозаболевания.

«Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — цитировало врача РИА «Новости».

Ранее специальную памятку о том, кому нельзя делать прививку от коронавируса, также выпустило Министерство здравоохранения России. Там среди противопоказаний к применению российского препарата отмечается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, а также обострение хронических болезней.

Кроме того, нельзя применять вакцину при беременности и в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет. При появлении тяжелых поствакцинальных осложнений после того, как был введен первый компонент препарата, нельзя вводить второй компонент.

Как ранее рассказывал «Газете.Ru» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, на кого-то вакцина может и вовсе не подействовать.

«У каждого человека иммунная система индивидуальна. Да, введением вакцины мы пытаемся сформировать протекционный иммунитет, но каждый человек может отреагировать по-разному. У кого-то формируется очень сильный защитный иммунитет, а у кого-то он может и не сформироваться. В таких случаях не исключен возможный факт заражений, но заболевание, по идее, будет протекать в легкой форме. Да и вообще процент таких людей очень маленький», — уточнял он.