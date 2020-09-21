«Ему помогли уйти»: эксперты нашли признаки убийства Тесака

Судебно-медицинские эксперты полагают, что кадры, на которых запечатлено тело националиста Максима Марцинкевича, дают основания сделать вывод о его насильственной смерти. В первую очередь об этом свидетельствует отсутствие странгуляционной борозды на шее — ее должен был оставить шнурок, который нашли в камере рядом с мертвым заключенным, заявил «Газете.Ru» судебно-медицинский эксперт Юрий Гольцев (имя заменено по просьбе спикера. — «Газета.Ru»).

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«Судя по фотографии, которую публикуют СМИ, на шее отсутствует странгуляционная полоса — она бы свидетельствовала о смерти от удушья. Дальше пятна крови по всему лицу, якобы он порезал себя.

Я могу предположить, что ему помогли уйти из жизни. Об этом говорят несколько факторов: странный способ самоубийства — порезать себя и повеситься, Марцинкевич лежит на кровати, что несвойственно для решивших покончить с собой. В ушах у него вата — заключенные так делают, чтобы заглушить звуки», — сообщил Гольцев.

По его словам, вызывают сомнение и предсмертные записки. Как сообщали СМИ, их Тесак якобы писал с уже порезанными венами. «Если бы это соответствовало действительности, то при таких травмах писать он бы уже не смог», — указал Гольцев.

С коллегой согласен независимый представитель судебно-медицинского сообщества, пожелавший остаться анонимным. По словам собеседника «Газеты.Ru», количество крови, которое отчетливо видно на фотографии, сделанной в камере Тесака, говорит о том, что смерть наступила не через повешение.

«Во-первых, обращает на себя внимание местоположение тела: исходя из того, что там обрывки шнурков, все представлено так, что он совершил суицид через повешение. Тогда откуда столько крови? У уха и на шее рваные раны и подтеки, что может говорить о том, что это инсценировка . Судя по всему, его умерщвляли насильственно», — отметил эксперт.

Второй эксперт все же разглядел на шее заключенного след от шнурка, однако подчеркнул — его вид также отвергает версию суицида.

«По следу, который остался на шее, видно, что тянули вниз — в противном случае след должен проходить по верхней части подбородка, заходить за ушную раковину и уходить вверх к затылку. Здесь же явно видно, что шнурок просто натягивали, чтобы его удержать, а он сопротивлялся», — уверен специалист.

Не должен был выдержать вес Тесака и сам шнурок, найденный в камере, пояснил собеседник издания. «Более того, когда у человека наступает передавливающий эффект в районе шеи, происходит естественная реакция защиты организма, чтобы освободиться. Если бы он висел где-нибудь в подсобном помещении, где спрыгнув с возвышения, он бы уже никак не предотвратил смерть, было бы еще понятно. А тут, когда рядом кровать, это уже выглядит не так правдоподобно», — заключил он.

При этом третий специалист, привлеченный «Газетой.Ru» для экспертизы, отметил, что на суицид все же указывают некоторые детали, запечатленные на фотографии.

«В данном конкретном случае странгуляционная борозда, оставшаяся от шнурка, косовосходящая, справа налево, что характерно для повешения: то есть затягивание петли массой своего тела. И однозначно так же можно говорить по потекам крови, что он находился некоторое время вертикально. Однако нахождение в петле было не в полный вес. В положении сидя, скорее всего», — заявил судмедэксперт Сергей Гаврилов, подчеркнув, что наиболее объективно на все вопросы смогут ответить только следователи.

Ранее о насильственных признаках смерти Максима Марцинкевича сообщил его адвокат. Тело Тесака нашли 16 сентября в СИЗО-3. Там же были обнаружены несколько предсмертных записок, написанных его почерком.

По словам защитника Алексея Михальчика, проведенная по фотографиям экспертиза травм Тесака исключает версию о том, что он мог покончить с собой.

«Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима», — рассказал он РИА «Новости».

Исследование показало, что травмы на фотографии — раны на шее и гематомы на руках — Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам, отметил адвокат. Он добавил, что, вероятно, «это сделал кто-то еще».

Еще один адвокат Марцинкевича Владимир Краснов также заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела непосредственно перед смертью. Другой его защитник, Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.

Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.