«Начнем резко пить»: почему россиянам не дадут трех выходных

Введение в России четырехдневной рабочей недели опасно, поскольку может вызвать всплеск алкоголизма среди населения. Об этом заявил депутат Государственной Думы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, передает сайт kp.ru.

«Мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. <...> Мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», – считает парламентарий.

Он отметил, что в России слабо развита индустрия отдыха, и нет предпосылок тому, чтобы люди в выходной день пошли куда-то с семьей. «Многие граждане будут просто лежать на диване», – заявил Онищенко.

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Кроме того, добавил он, переход на короткую рабочую неделю нельзя делать из-за сложившейся экономической ситуации.

В начале сентября первый замглавы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев также выразил мнение, что для перехода на четырехнедельную рабочую неделю потребуются серьезные экономические расчеты, так как сокращение роста экономики отразится на благосостоянии граждан. Парламентарий подчеркнул, что изменения могут привести к изменению качества жизни и благосостояния людей, исходить необходимо из этого.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру» сообщала, что более трети жителей России мечтают о четырехдневной рабочей неделе и трех выходных.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, «четырехдневка» — это не только сокращение количества отработанного времени и падение доходов, но и снижение конкурентоспособности.

С ним согласилась и профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова. Она отметила, что в нынешних условиях переводить россиян на сокращенную рабочую неделю пока рано.

«Россияне в условиях вынужденной самоизоляции растратили свои накопления. Сейчас они готовы взять на свои плечи намного больше работы», — добавила Яхонтова. Кроме того, изменения условий работы могут увеличить интенсивность труда, а это скажется на здоровье населения, сообщал ТАСС.

Летом 2019 года в ходе конференции в Женеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда причины такой инициативы глава российского правительства.

Впрочем, подавляющее количество россиян воспринимают предстоящий переход на четырехдневку неоднозначно.

В ходе опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос определенно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители сел и городов с населением в 100-500 тыс. человек, а также люди, живущие в городах с населением 500-950 тыс. человек.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении Минтруда РФ. Отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня зарплат, а также повышение эффективности труда. При этом у работника появляется больше времени, чтобы проводить его с семьей или заниматься своим хобби.