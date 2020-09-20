Длинная волна: в чем необычность эпидемии COVID-19 в России

В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в разговоре с URA.ru.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — отметил специалист.

Также, по мнению Ершова, вторая волна в России не наступила, хотя о ней уже говорят в европейский странах. Рост случаев заболевания связан с продолжением развития первой волны, убежден медик.

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При этом россияне перестанут беспокоиться о коронавирусе уже через полгода или год благодаря прогрессу, которого достигли ученые, уточняет Ершов.

«Подошли вакцины, появились способы борьбы, мы научились лечить зараженных. За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать [о коронавирусе]», — заключил он.

Ранее схожее мнение выразил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Он полагает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет. По его словам, россиян ждет лишь небольшой подъем заболеваемости.

«О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится. У нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны — это в основном апрель этого года», — рассказал медик ТАСС.

Масштабного роста числа случаев COVID-19, как было в марте-апреле, по мнению Чуланова, не будет. Инфекционист подчеркнул, что сейчас число случаев незначительно увеличится из-за сезонного фактора, а также активизации людей.

В свою очередь, незадолго до этого директор Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия будет сталкиваться с новыми волнами коронавируса, пока не появится достаточный коллективный иммунитет, передавало агентство «Интерфакс».

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна», — отметил Гинцбург. Академик добавил, что если ежемесячно будут выпускаться 5-6 млн доз вакцин, то нужный показатель будет достигнут в течение года.

Между тем Мэр Москвы Сергей Собянин во время Московского финансового форума заверил жителей столицы, что если вновь возникнет неблагоприятная эпидемиологическая ситуации, то власти города намерены сохранить минимальные ограничения для граждан.

«Я считаю, что мы даже при повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти его с минимумом ограничений экономики, передвижения по городу и так далее. При этом, конечно, нужно соблюдать те требования, которые предъявляют врачи», — пояснил градоначальник.

Собянин напомнил, что в столице до сих пор действует масочный и перчаточный режим в общественных местах — на объектах торговли и в транспорте. «Ты должен такое решение принять, которое бы обеспечило управляемость пандемией, способность здравоохранения адекватно реагировать на вызовы и обеспечивать безопасность жизни, здоровья людей и, с другой стороны, возможность работы тех предприятий, которые могут в этих условиях работать», — подчеркнул мэр.

Однако городу уже удалось отработать то, чего в начале пандемии не было. В частности, Собянин упомянул появление способов лечения больных коронавирусом, лекарств, которые необходимы для борьбы, и мер по профилактике заболевания. Также он упомянул о российской вакцине, которая была зарегистрирована первой в мире.

По словам главы города, для участия в пострегистрационных испытаниях препарата записались около 25 тыс. добровольцев. Уже начались обследования этих людей, медики выявляют возможные противопоказания.

«Я надеюсь, что уже в декабре — январе мы получим массовую вакцинацию населения, что, в конце концов, положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись», — заключил Собянин.