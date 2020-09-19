С питбулем и топором: житель Татарстана убил соперника из мести

В Набережных Челнах суд заключил под стражу мужчину, накануне зарубившего сожителя бывшей жены топором. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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Как сообщают следователи, убийство произошло днем 18 сентября. 37-летний подозреваемый разозлился на бывшую жену, с которой находится в разводе уже два года, и решил подкараулить ее около работы. С собой мужчина взял топор и питбуль-терьера, которого одолжил у друга.

«Когда женщина со своим сожителем подъехали на машине, злоумышленник подошел к ним и разбил окно. Потерпевший выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако его догнала собака и повалила на землю. Воспользовавшись этим, подозреваемый нанес ему несколько ударов топором по голове. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.

Как описывали происходящее позже очевидцы, после расправы ревнивец снова допустил собаку к умирающему сопернику, потом оттащил и убежал. Убийство заснял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобилиста.

«Напротив ТЦ Сити Мол на проспекте лежит парень весь в крови, без сознания, с открытыми глазами. Рядом парень, возможно его друг, кричит «вызовите скорую». Какой-то мужик нерусский с топором оттаскивает пса от этого бедного парня, лежащего на дороге. Пес просто разрывал этого беднягу, ужас. Что там случилось — не видел, но этот мужик с топором оттащил пса от парня и убежал», — написал один из свидетелей происшествия в соцсетях.

Как выяснилось позже, прятаться предполагаемый убийца не собирался — далее он отправился разбираться с экс-супругой. Однако 29-летняя девушка успела забежать в офисное здание, где в дело вмешался ее коллега: мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух и отпугнул нападавшего.

Через некоторое время злоумышленник сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся. Когда подозреваемого доставили в участок, он сразу признал вину и объяснил, что бывшая жена не давала ему видеться с общими детьми, что и привело его в ярость. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок заключения под стражу — до 18 ноября», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Мужчине грозит до 20 лет колонии либо пожизненный срок.

Ранее, в начале августа 2020 года, в подмосковном городе Домодедово задержали 65-летнего пенсионера, зарубившего топором 35-летнего лифтера. Причиной для убийства послужил шум, который мешал ему спать, сообщали в управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

9 августа около полуночи подозреваемый вызвал наряд полиции — по его словам, в подъезде было слишком шумно из-за технических работ.

«Кроме того, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда», — уточняли в СК.

Приехавшие полицейские не посчитали нужным вмешиваться в конфликт и отбыли, после чего пенсионер решил расправиться с шумным механиком самостоятельно.

Кадры нападения, снятые камерой видеонаблюдения, выложил Telegram-канал «Плохие новости». На них видно, как пенсионер вышел к входной двери с топором, замотанным в ткань. Вскоре из подъезда вышел мужчина с велосипедом — тот самый лифтер. Нападавший нанес ему три удара по голове — в том числе по виску — и один по ноге, после чего скрылся в подъезде.

СМИ сообщали, что потерпевший от полученных травм скончался на месте. Тем не менее, по информации СК, лифтера госпитализировали и экстренно прооперировали. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии.

Сам задержанный во время допроса объяснил свой поступок усталостью после тяжелой смены. «Я семь месяцев по два-три часа сплю, можно с ума сойти просто. Вот они дежурят, им не спать все равно, понимаешь? И не дают мне. Этих соседей внизу нет и этих нет, выжили их, что ли», — заявил он.

Мужчина также добавил, что хотел проучить лифтера. «Потому что он самый такой гадкий, те еще [напарники механика] терпимо — они в 12, в час угомонятся, я даже на них и не жаловался, а вот этот вообще отморозок», — отметил пенсионер.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвинение ему пока не предъявлено. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте. Также будут допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении.