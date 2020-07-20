Часы Пескова: как ловили грабителей дома экс-главы «Ростсельмаша»

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в тесном взаимодействии следователей следственного управления и сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области установлены и задержаны лица, причастные к совершению преступлений. Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 года рождения и уроженец г. Санкт-Петербург, 1982 года рождения», — говорится в сообщении ведомства. По данным Telegram-канала Life Shot, двое из задержанных — братья. Также

правоохранители обнаружили у предполагаемых злоумышленников наградные часы Пескова.

Следствие считает, что преступники «гастролировали» по разным регионам России, занимаясь грабежами. По данным СМИ, на группу вышли после разбойного нападения на предпринимателя в городе Великие Луки Псковской области. На данный момент их проверяют на причастность к убийству 100-летнего ветерана в Башкирии.

Сразу после нападения Следственный комитет по Ростовской области возбудил три уголовных дела: «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

Напомним, нападение произошло 19 июля 2020 года года на территории домовладения, расположенного в селе Новомаргаритово Азовского района. По данным СК, неизвестные с целью ограбления пытали своих жертв — на это указывают полученные ими травмы и ожоги. Издания Baza сообщает, что несколько дней назад Песков рассказывал знакомым, что планировал снять со счета крупную сумму денег.

Первым о случившемся правоохранителям сообщил сосед Пескова, передавало ФАН. Они договорились с ним встретиться, однако пенсионер не пришел. После этого он пошел в гости к Пескову, где нашел на полу в луже крови сестру знакомого, а недалеко лежал и сам экс-директор завода.

По словам источника «Интерфакса», Песков получил сильный удар по голове — обнаружены травмы и других частей тела. На теле его сестры также были зафиксированы следы побоев. После произошедшего у мужчины диагностирована частичная амнезия.

Грабители, вероятно, напали на пенсионера при входе в дом — это предположение высказывалось в эфире телеканала РЕН ТВ. Мужчину и его сестру связали, женщине в рот запихнули кляп. По предварительной информации, это и стало причиной ее гибели — она задохнулась.

«На руках у Юрия Пескова — следы от ожогов. Вероятно, его пытали. На голове у женщины травма от удара тупым предметом», — рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков находится в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в центральной городской больницы города Азова Ростовской области. По словам представителя больницы, у Пескова диагностирована черепно-мозговая травма. «Состояние удовлетворительное», — уточнил собеседник агентства.

Ранее следователи Башкирии возбудили дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.

По версии СК, в день трагедии мужчина находился в своем частном доме в селе Леуза Кигинского района. Внезапно к нему ворвались неизвестные. По предварительным данным, они пытали ветерана, связав ему руки, а потом ударили тяжелым предметом по голове, отчего тот скончался, пишет сайт kp.ru со ссылкой на неназванный источник. Злоумышленники ограбили мужчину на один миллион рублей и скрылись с места преступления.

Окровавленное тело ветерана обнаружили 9 июля соседи, которые обратили внимание, что он долгое время не появлялся во дворе.

С целью расследования данного дела была создана следственно-оперативная группа — в Следкоме отметили, что разбирательство находится под личным контролем руководителя управления СК Дениса Чернятьева и министра внутренних дел Башкирии Романа Деева, который 10 июля лично выехал в село.

Известно, что Несмеянов после смерти супруги жил один. Его дочери, тоже пенсионерки, живут в Челябинске, но регулярно навещают отца. Иногда к ветерану наведывался соцработник. Тем не менее мужчина сам отказался от проживания с какой-либо сиделкой, так как мог обслуживать себя самостоятельно, рассказала местная жительница Любовь Козлова местному порталу Proufu.ru.