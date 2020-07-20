Расчленили и спрятали: как трупы россиян находят в чемоданах

Расчленил тело и упаковал в пакеты

Жители Волгограда обнаружили человеческие останки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, на пустыре в Кировском районе города. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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По данным следователей, погибшим оказался 33-летний житель Саратова, ранее судимый за разбой. «Четыре года назад родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. На протяжении всего этого времени о месте нахождения мужчины известно не было», — сообщили следователи. Они уточнили, что все это время мужчина находился в федеральном розыске. Найти его удалось только 18 июля текущего года.

Согласно фабуле следствия, нападавший убил саратовца, расчленил его тело и упаковал в полиэтиленовые пакеты, которые впоследствии оставил на пустыре недалеко от берега Волги.

Сотрудники Следственного комитета уже возбудили уголовное дело по факту происшествия – оно будет расследоваться по статье 105 УК РФ «Убийство». «В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных», — указано в релизе пресс-службы СК.

Тело в туристическом чемодане

Накануне, 19 июля, еще одно уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» возбудили сотрудники подмосковного Следственного комитета. Как сообщается в релизе пресс-службы ведомства, грибники обнаружили в Сергиевом Посаде полусгнившее тело женщины, упакованное в туристический чемодан.

«18 июля 2020 в лесном массиве около железнодорожной станции Радонеж Сергиево-Посадского городского округа грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с резко выраженными гнилостными изменениями», — прояснили некоторые детали сотрудники СК.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы. Сейчас также принимаются меры к установлению личности женщины.

«Помимо этого, проводится комплекс иных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заключили следователи.

Спрятали в чемодан и продолжили выпивать

В декабре минувшего года еще один труп в чемодане был обнаружен в Сургуте. Подозреваемая в убийстве сообщила о нем в полицию самостоятельно.

Как сообщал региональный Следственный комитет, 16 декабря женщина, ее возлюбленный и другой 49-летний сургутянин, который жил вместе с парой, вместе выпивали алкоголь в квартире на проспекте Мира. Во время застолья между женщиной и сожителем вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла собутыльнику несколько ножевых ранений. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, собутыльники спрятали его тело в чемодан и выставили на балкон.

По данным следователей, подозреваемая планировала вынести чемодан на улицу, однако передумала и самостоятельно позвонила в полицию. В ожидании полиции мужчина и женщина продолжали выпивать.

Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. Против нее возбудили дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Блогерша в чемодане

В марте 2020 года наконец завершилось дело о громком убийстве московской блогерши, тело которой также было обнаружено в чемодане. Суд вынес приговор 33-летнему программисту из Челябинска Максиму Гарееву, который был признан виновным в жестоком убийстве 24-летней Екатерины Караглановой. Об этом сообщали в управлении столичного Следственного комитета.

По версии следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома арендодатель обнаружил тело девушки в нижнем белье, которое лежало в чемодане. На ее теле зафиксировали 19 колото-резаных ранений грудной клетки.

Спустя несколько дней силовики задержали Гареева, который признал вину и рассказал о произошедшем. Выяснилось, что в день убийства, 26 июля, мужчина пришел в квартиру к своей девушке, которая встретила его в чулках и эротическом белье. Однако в углу комнаты мужчина увидел большой чемодан с вещами – как оказалось, девушка собралась в путешествие в Нидерланды. При этом не одна, а с 52-летним мужчиной, с которым она встречалась в тайне.

Открывшиеся обстоятельства привели мужчину в ярость. «Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать», — рассказывал он на допросе.

Сайт kp.ru, в свою очередь, сообщал, что челябинец называл погибшую эскортницей, к которой он приезжал на секс-встречи. Однако в день трагедии она почему-то стала оскорблять его. «Сказала мне, что я никакой — некрасивый, что мне даже пластика не поможет. Потом она сказала, что я смогу накопить деньги на нашу следующую встречу только через год. Сказала, что я нищеброд», — заявил Гареев.

В итоге он зарезал девушку, а после в состоянии шока попытался запихнуть ее труп в чемодан, чтобы вынести и спрятать его. Так как сделать это у него не получилось, Гареев сложил свои окровавленные вещи в другой чемодан и покинул квартиру.

Никулинский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ «Убийство». Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет, а также обязали выплатить 2,5 млн компенсации морального вреда потерпевшей стороне.

Два трупа за месяц

Еще два чемодана с трупами были обнаружены летом 2018 года. Первый 8 августа нашли охранники недалеко от детских аттракционов в Воронцовском парке. На теле пожилой женщины, которая лежала в чемодане, не было обнаружено следов насилия. По факту ее смерти было возбуждено уголовное дело. На сообщения о гибели пенсионерки не откликнулся никто из родных. Преступника также не удалось найти.

Второй труп был прохожие нашли 1 сентября возле забора торгового центра по аллее Кремлевских Курсантов в Люблино.

В чемодане также лежали две тетрадки, исписанные женским почерком – по ним удалось установить, что 20-летняя убитая приехала из Узбекистана в Москву за две недели до происшествия и пыталась устроиться на работу в рестораны быстрого питания.

Девушка снимала комнату на улице Марьинский парк вместе с другими арендаторами. Когда следователи изучили записи с камеры наблюдения в подъезде, то увидели, как один из соседей выносит обнаруженный чемодан из дома. После этого мужчина был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело. О результатах расследования СМИ не сообщали.