Исчез бесследно: в Бурятии ищут пропавший Ан-2

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с исчезновением в Бурятии самолета Ан-2. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление СК на транспорте, на борту были четыре пассажира и два члена экипажа.

Пассажирами воздушного судна тоже были пилоты – им показывали район для будущей работы. Самолет авиакомпании «Феникс» совершал облет Тункинского и Окинского районов Бурятии, чтобы определить области распыления химикатов над лесами для борьбы с тутовым шелкопрядом.

Ан-2 вылетел из поселка Кырен вечером 19 июля и не вышел на связь в установленное время. Пропажа была зафиксирована через шесть часов после вылета. «Предварительно самолет находится в Иркутской области. Мог совершить жесткую или аварийную посадку», – сообщил агентству источник в ведомстве.

Реклама

На поиски пропавшей машины и людей вылетели два других самолета и вертолет. Они обследовали около 1 тыс. кв. км, но пока что результатов нет.

Поисковые группы на вертолете и двух самолетах обследовали около 1 тыс. кв. км в рамках поисковой операции пропавшего с радаров в Бурятии самолета Ан-2. Об этом сообщил начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер, передает «РИА Новости».

20 февраля в Магадане потерпел крушение другой самолет Ан-2: причин могло быть две — ошибка пилота или техническая неисправность. Об этом заявили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

В результате никто не погиб: министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов сообщил, что жизни всех 14 человек (двух членов экипажа и 12 вахтовиков), находившихся на борту, вне опасности. Семь человек пострадали, один из них был в тяжелом состоянии, его госпитализировали в шоковую реанимацию.

По словам чиновника, у пяти человек врачи зафиксировали компрессионные переломы позвоночника.

«Скорая помощь отреагировала быстро. В течение 8 минут они уже были на взлетной полосе. Всего было задействовано 10 врачебных бригад», — сообщил Чеканов.

Частный Ан-2 разбился в конце прошлого августа в Якутии, унеся жизни двух человек. «В районе озера Силян-Кюель выполнил жесткую посадку частный самолет Ан-2. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них погибли», — сказал источник РИА «Новости».

С «кукурузниками» в Бурятии уже случались неприятные инциденты. В начале прошлого июня самолет Ан-2 компании «Феникс» совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии — в 50 километрах от села Кырен. Он выполнял фитосанитарный рейс

— его задачей было опыление сибирского кедра от пожиравшего его шелкопряда. Обоих пилотов после поисково-спасательной операции нашли живыми. У одного из них была сломана голень, второй — по словам медиков, «жив-здоров».

«На борту самолета находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени», — заявили в правоохранительных органах региона.

Утром 19 декабря 2017 года легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение при взлете в аэропорту города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа. Воздушное судно совершало внутренний рейс «город Нарьян-Мар — поселок Харута». После неудавшейся попытки взлета самолет совершил жесткую посадку и разрушился.

Самолет Ан-2 — «кукурузник» — производился в СССР, Польше, а сейчас продолжает выпускаться в КНР. Всего было построено более 18 тысяч Ан-2. Машина экспортировалась в 26 стран мира. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса — это единственный в мире самолет, который выпускается уже более 70 лет подряд.

В прошлом августе СМИ сообщили, что в России будет создан новый самолет для региональных перевозок, призванный заменить легендарный Ан-2.